Україна здобула ще дві медалі
20:01, 16 серпня 2008Спорт
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“Золото” і “срібло”
Українські легкоатлетки-багатоборки Наталія Добринська і Людмила Блонська вибороли, відповідно, “золото” і “срібло” на літніх Олімпійських іграх в Пекіні.
Як повідомляє НОК України, захопивши лідерство, Н.Добринська не дозволила нікому відібрати золоту нагороду Олімпійських ігор і з сумою 6733 очок здобула перемогу.
Ще одна українка Л.Блонська з результатом 6700 очок до титулу срібної призерки чемпіонки світу-2007 додала ще й «срібну» медаль Олімпіади.
І ще одна українка Ганна Мельниченко у підсумку стала 15, набравши 6165 очок.
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