Україна здобула ще дві медалі

Українські легкоатлетки-багатоборки Наталія Добринська і Людмила Блонська вибороли, відповідно, “золото” і “срібло” на літніх Олімпійських іграх в Пекіні.

Як повідомляє НОК України, захопивши лідерство, Н.Добринська не дозволила нікому відібрати золоту нагороду Олімпійських ігор і з сумою 6733 очок здобула перемогу.

Ще одна українка Л.Блонська з результатом 6700 очок до титулу срібної призерки чемпіонки світу-2007 додала ще й «срібну» медаль Олімпіади.

І ще одна українка Ганна Мельниченко у підсумку стала 15, набравши 6165 очок.