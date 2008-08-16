Розіграно ще 15 комплектів олімпійських медалей

Чергові медалі на Пекінській Олімпіаді розіграли важкоатлетки, бадмінтоністки, веслувальники, стрільці, борці, велосипедисти і фехтувальниці.

*** Важкоатлетка з Південної Кореї Чан Мі Нан, виступаючи у ваговій категорії понад 75 кілограмів, стала олімпійською чемпіонкою, встановивши три світові рекорди. У ривку спортсменка взяла вагу 140 кілограмів, а в поштовху змогла підняти 183 кілограми (в сумі 323 кілограми).

Срібна олімпійська медаль дісталася українській спортсменці Ользі Коробці. Третє місце посіла важкоатлетка з Казахстану Марія Грабовецька.

*** Китайська спортсменка Нін Чжан отримала перемогу у фіналі турніру з бадмінтону в індивідуальному розряді, взявши гору над своєю співвітчизницею Синьфан Це. Третє місце посіла бадмінтоністка з Індонезії Марія Крістін Юліанті, яка в матчі за бронзову медаль обіграла китаянку Лян Лю.

*** Румяна Нейкова з Болгарії виборола золоту медаль в академічному веслуванні, в жіночому одиночному класі. Друге місце зайняла Мічел Геретт із США, бронза дісталася Катерині Карстен з Білорусії. Дистанцію 2000 метрів Нейкова подолала за сім хвилин і 22,34 секунди. Її відрив від Геретт склав 0,44 секунди.

*** Американець Вінсент Хенкок став чемпіоном у стендовій стрільбі в дисципліні скит. У перестрілці за перше місце Хенкок переміг норвежця Турі Бровольда. Бронзова нагорода дісталася французові Антоні Терра, який також у перестрілці узяв верх над кіпріотом Антонісом Николаїдісом.

*** Канадка Кароль Хюн стала переможницею жіночого олімпійського турніру з вільної боротьбі у ваговій категорії до 48 кілограмів. У фіналі канадська спортсменка взяла гору над представницею Японії Чихару Ічо. Бронзові медалі здобули Марія Стадник з Азербайджану і українка Ірина Мерлені.

*** Японська спортсменка Саорі Йошида стала олімпійською чемпіонкою у вільній боротьбі у ваговій категорії до 55 кілограмів. У фіналі японка перемогла представницею Китаю Лі Сю. Бронзові медалі здобули Тоня Вербик з Канади і спортсменка з Колумбії Жаклін Рентерія.

*** В академічному веслуванні, в чоловічому одиночному класі перше місце посів норвежець Олаф Туфте. Чех Ондрей Синек одержав срібну медаль, а новозеландець Мейх Дрісдейл – бронзову.

*** У жіночій двійці без рульового олімпійськими чемпіонками стали Георгета Андруначе і Віоріка Сусану з Румунії, друге місце посіли китаянки Ю Ву і Юйлань Гао, а бронза дісталася Юлії Бічик і Наталії Гелах з Білорусії.

*** Австралійські веслувальники Дрю Джинн і Данкан Фрі виграли змагання в двійці без рульового. Друге місце посіли канадці Девід Колдер і Скотт Франдсен. Бронза – у новозеландців Натана Тводдла і Джорджа Бріджуотера.

*** Австралійці виявилися найсильнішими і в парній двійці. Девід Кроушей і Скотт Бреннан здобули золоті медалі. Друге місце посіли Тону Ендріксон і Юрі Яансон з Естонії, третє – англійці Метью Веллс і Стефен Роуботем.

*** Золото за жіночу парну двійку дісталося новозеландкам Джорджині Еверс-Свинделл і Керолайн Еверс-Свинделл. Срібними призерами сталі німкені Аннекатрін Тіле і Крістіана Хут. Бронзовими – англійки Еліз Леверік і Анна Бебінгтон.

*** Спортсмени з Великобританії виграли змагання в чоловічій четвірці без рульового, другі - австралійці, третіми стали французи.

*** Іспанський спортсмен Хоан Льянерас виборовв золото в олімпійській велогонці по очках. 38-річний Льянерас набрав 60 очок, вигравши заїзд з великою перевагою. Другим фінішував Рогер Клюге з Німеччини. Бронзова медаль дісталася велогонщикові з Великобританії Крісу Ньютону.

*** Британський велогонщик Бредлі Віггінс завоював золоту медаль, фінішувавши першим в індивідуальній гонці переслідування. Він подолав дистанцію 4000 метрів за 4 хвилини і 16,977 секунди. Співвітчизник Віггінса Стівен Бурк показав третій результат (4 хвилини і 20,947 секунди) і виграв бронзову олімпійську нагороду. Срібло дісталося новозеландцеві Хейдену Рулстону.

*** Жіноча збірна Росії з фехтування на рапірах виграла золоті медалі Олімпіади-2008 в командному турнірі. У фіналі російські рапіристки узяли верх над збірною США з рахунком 28:11. Бронзові медалі дісталися італійкам, які перемогли в матчі за третє місце угорських спортсменок (32:23).

У складі російської команди олімпійськими чемпіонками стали Світлана Бойко, Вікторія Нікішина і Євгенія Ламонова.

*** Організаторам Олімпіади-2008 довелося перенести фінальні заїзди в парусному спорті в класах "Фінн" та "Інглинг" з 16 на 17 серпня через слабкий вітер. Отже, два комплекти нагород, які мали бути розіграні у суботу, будуть розіграні в неділю. Цього ж дня відбудеться фінал в класі "49",

За матеріалами олімпійского проекту Ленты.ру