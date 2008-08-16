Форвард Спартака: чом би не забити київському Динамо чотири голи

Нападаючий Спартака Артем Дзюба, який вийшов на заміну в матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з київським Динамо, висловив свою думку про...

причини нищівної поразки червоно-білих:

"...Наче б то так готувалися і чудово розуміли, з ким нам будемо грати. Повели 1:0, у Бистрова був момент. А потім узяли і розклеїлися. Почали програвати у всіх позиціях. У таких матчах не можна поступатися боротьбою. Її треба нав`язувати на всіх ділянках поля. Подивіться, скільки у нас було жовтих карток у цьому матчі. Всього одна! Це теж багато про що говорить. Не вистачало нам агресії, це факт".

шанси на реванш у Києві:

"Багато хто відповість вам на це питання приблизно таким чином: "Та ви що? Які шанси?". Я скажу так: звичайно, 95 відсотків, що ми далі не пройдемо. Але чом би не позмагатися? Нам втрачати нічого. Спортсмени завжди повинні прагнути долати планки, навіть найнеможливіші. Якщо таких цілей немає, ці люди слабкі і нецікаві. Потрібно просто йти вперед. Я провів на полі Лужніків 15 хвилин, і не відчув у супернику щось надприродне. У Києва дуже хороша команда, добротна. Але її можна обігравати. Якщо Динамо забило нам чотири м`ячі, чому ми не зможемо зробити те саме? Головне там – не пропустити (усміхається).

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