Розпочався 8-й день Олімпіади

З ранку 16 серпня в Пекіні розіграно 5 комплектів олімпійських медалей. Всього за день будуть розіграні 29 комплектів. Такого насиченого дня на Олімпіаді ще не було.

*** Російський легкоатлет Валерій Борчин став олімпійським чемпіоном в ходьбі на 20 кілометрів. Росіянин подолав дистанцію за 1 годину, 19 хвилин і 1 секунду. Друге місце посів еквадорець Джефферсон Перес, а третє - австралієць Джаред Таллент. Золото Борчина стало для збірної Росії четвертим на Іграх в Пекіні.

*** Зімбабвійська плавчиня Кірсті Ковентрі стала чемпіонкою Олімпіади-2008 на дистанції 200 метрів на спині. Ковентрі встановила новий світовий рекорд - 2 хвилини, 5,24 секунди. Друге місце посіла американка Маргарет Холзер, а третє - японка Рейко Накамура.

*** Британська плавчиня Ребекеа Едлінгтон виграла золоту медаль пекінської Олімпіади на дистанції 800 метрів вільним стилем, встановивши новий світовий рекорд (8 хвилин, 14,10 секунди). Срібло дісталося італійці Алессії Філіппі, а бронза - данчині Лотте Фріїс.

*** Бразильський плавець Сезар Сьєло Фільо став олімпійським чемпіоном на дистанції 50 метрів вільним стилем, встановивши новий рекорд Олімпіад (21,30 секунди). Срібну і бронзову медалі здобули французи Аморі Ліво і Ален Бернар.

*** Американський плавець Майкл Фелпс виборов сьому золоту медаль Олімпіади в Пекіні. 16 серпня Фелпс виграв заплив на 100 метрів баттерфляєм, встановивши новий олімпійський рекорд (50,58 секунди). Сербський плавець Мілорад Кавич відстав від американця на 0,01 секунди. Третє місце посів австралієць Ендрю Лотерстейн.

Після 50 метрів дистанції Фелпс ішов сьомим, відстаючи від лідируючого Кавича на 0,38 секунди. Фелпс зробив фінішний ривок, але й на останніх метрах запливу серб випереджав американця. Фелпс зумів випередити суперника лише на дотику до борту.

Таким чином, 23-річний американець повторив рекорд свого співвітчизника Марка Спітца, який виграв сім золотих медалей на Олімпіаді 1972 року в Мюнхені. Фелпс може перевершити досягнення Спітца 17 серпня, коли візьме участь в естафеті 4х100 метрів комплексним плаванням, де американці вважаються фаворитами.

Всього за кар`єру Фелпс завоював 13 золотих олімпійських нагород і тепер є найтитулованішим спортсменом в історії Олімпіад.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру