Сьогодні на Олімпіаді будуть розіграні 29 комплектів нагород (список)

Починається 8-й день змагань

16 серпня на Олімпійських іграх в Пекіні будуть розіграні 29 комплектів нагород 1. Легка атлетика. Ходьба. 20 км. Чоловіки 2. Бадмінтон. Одиночний розряд. Жінки 3. Плавання. Спина. 200 м. Жінки 4. Плавання. Батерфляй. 100 м. Чоловіки 5. Плавання. Вільний стиль. 800 м. Жінки 6. Плавання. Вільний стиль. 50 м. Чоловіки 7. Кульова стрільба. Дрібнокаліберний пістолет. Нерухома і рухома мішень. 25 м. Чоловіки 8. Вітрильний спорт. Клас "Фінн" 9. Вітрильний спорт. Клас "Інглінг" 10. Стендова стрільба. Скіт. Чоловіки 11. Вільна боротьба. Вагова категорія до 48 кг. Жінки 12. Вільна боротьба. Вагова категорія до 55 кг. Жінки 13. Бадмінтон. Парний розряд. Чоловіки 14. Великий теніс. Парний розряд. Чоловіки 15. Велотрек. Гонка по очках. Чоловіки 16. Велотрек. Індивідуальна гонка переслідування. Чоловіки 17. Велотрек. Кейрін. Чоловіки 18. Фехтування. Рапіра. Командні змагання. Жінки 19. Важка атлетика. Вагова категорія понад 75 кг. Жінки 20. Легка атлетика. Семиборство. Жінки 21. Легка атлетика. Штовхання ядра. Жінки 22. Легка атлетика. 100 м. Чоловіки 23. Академічне веслування. Одиночки. Жінки 24. Академічне веслування. Одиночки. Чоловіки 25. Академічне веслування. Двійка парна. Жінки 26. Академічне веслування. Двійка парна. Чоловіки 27. Академічне веслування. Двійка розпашна без рульової. Жінки 28. Академічне веслування. Двійка розпашна без рульового. Чоловіки 29. Академічне веслування. Четвірка парна. Чоловіки

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter