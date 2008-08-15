Перше золото Олімпіади в легкій атлетиці виграв поляк

Польський легкоатлет Томаш Маєвський став володарем золотої медалі Ігор-2008 в штовханні ядра. Саме у цьому виді програми був розіграний перший комплект нагород легкоатлетичного турніру. Результат чемпіона - 21,51 метра. Друге місце зайняв американець Крістіан Кантуелл, а третє - білорус Сергій Міхневич.

Маєвський показав результат, який дав йому змогу виграти золоту медаль, в четвертій спробі, встановивши особистий рекорд. Кантуелл штовхнув ядро на 21,09 метра, а Міхневич - на 21,05 метра.