Московський "Cпартак" звільнив головного тренера
12:56, 15 серпня 2008Спорт
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Керівництво московського "Спартака" ухвалило рішення про звільнення Станіслава Черчесова з поста головного тренера. У четвер увечері на офіційному сайті клубу з`явилося повідомлення, наступного змісту:
"Сьогодні увечері головний тренер ФК "Спартак" Станіслав Саламович Черчесов усунений від виконання обов`язків керівництва командою у зв`язку з незадовільними спортивними результатами".
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