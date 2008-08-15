Московський "Cпартак" звільнив головного тренера

Керівництво московського "Спартака" ухвалило рішення про звільнення Станіслава Черчесова з поста головного тренера. У четвер увечері на офіційному сайті клубу з`явилося повідомлення, наступного змісту:

"Сьогодні увечері головний тренер ФК "Спартак" Станіслав Саламович Черчесов усунений від виконання обов`язків керівництва командою у зв`язку з незадовільними спортивними результатами".

Чемпионат.ру