Україна у Пекіні виборола друге "золото"

На Олімпійських іграх у Пекіні Артур АЙВАЗЯН у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів з результатом 702,7 балів завоював другу золоту медаль для України.

Як повідомляє Національний олімпійський комітет України, друге місце у американця Метью ЕММОНСА (701,7), третє – у австралійця Ворена ПОТЕНТА (700,5).

А.АЙВАЗЯН вже втретє бере учать у Олімпійських іграх: в Сіднеї він посів 5-те місце, в Афінах був 7-м.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА привітав А.АЙВАЗЯНА та його тренера зі здобуттям титулу Олімпійського чемпіона

Як повідомляв УНІАН, першу золоту медаль для України на Олімпіаді здобула 14 серпня українська жіноча збірна з фехтування на шаблях у складі: Галина ПУНДИК, Ольга ХАРЛАН, Олена ХОМРОВА і Ольга ЖОВНІР.