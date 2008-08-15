США одержують ще три золоті медалі Олімпіади

У першій половині 15 серпня в Пекіні розіграно 4 комплекти олімпійських медалей в плаванні.

*** Американська плавчиня Ребекка Соні виграла золоту медаль Олімпіади-2008 на дистанції 200 метрів брасом, встановивши новий світовий рекорд (2 хвилини, 20,22 секунди). Срібло дісталося Лейсел Джонс з Австралії, а бронза - Сарі Норденстам з Норвегії.

*** Американський плавець Райан Лохте здобув золоту медаль Олімпіади-2008 на дистанції 200 метрів на спині. У запливі довго лідирував Росіянин Аркадій Вятчанін, але на останніх метрах пропустив вперед американців Райана Лохте і Аарона Пірсола. Тож Лохте виграв золото із світовим рекордом - 1 хвилина, 53,94 секунди, у Пірсола - срібло, у Вятчаніна - бронза.

*** Американський плавець Майкл Фелпс виборов шосту золоту медаль Олімпійських ігор 2008 року. 15 серпня він став кращим на дистанції 200 метрів комплексним плаванням, встановивши новий світовий рекорд (1 хвилина, 54,23 секунди). Срібло дісталося угорцеві Ласло Чеху, а бронза - американцеві Райану Лохте.

Фелпс лідирував впродовж всього запливу і випередив Чеха на 2,29 секунди. Раніше на Олімпіаді-2008 американець виграв золоті медалі на дистанціях 400 метрів комплексним плаванням, 200 метрів вольним стилем, 200 метрів баттерфляем, а також в естафетах 4х100 метрів вольним стилем і 4х200 метрів вольним стилем. У кожному з цих запливів був встановлений світовий рекорд.

*** Німецька плавчиха Брітта Штеффен виграла золото Олімпіади-2008 на дистанції 100 метрів вільним стилем. Друге місце посіла австралійка Лісбет Тріккетт, а бронзова нагорода дісталася американці Наталі Коглін.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру