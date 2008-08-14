Результати матчів Кубка УЄФА

Дніпро не віддав свою перемогу, але попереду матч-відповідь

Закінчилися матчі другого відбіркового раунду Кубка УЄФА Дніпро (Україна) - Беллінцона (Швейцарія) 3:2 (Калініченко 9, Назаренко 48, Корніленко 80 - Калу 64, Серметр 75 пен.) Широкі Брієг (Боснія) - Бешикташ (Туреччина) 1:2 Брага (Португалія) - Зріньські (Боснія) 1:0 Борац (Сербія) - Локомотив (Софія, Болгарія) 1:0 Войводіна (Сербія) - Хапоель (Тель-Авів, Ізраїль) 0:0 Аріс (Греція) - Славен (Хорватія) 1:0 Літекс (Болгарія) - Хапоель (Кірьят-Шмона, Ізраїль) 0:0 Депортіво (Іспанія) - Хайдук (Хорватія) 0:0 АПОЕЛ (Кіпр) - Црвена Звезда (Сербія) 2:2 Влазнія (Албанія) - Наполі (Італія) 0:3 Маккабі (Нетанія, Ізраїль) - Чорно Море (Болгарія) 1:1 АЕК (Греція) - Омонія (Кіпр) 0:1 Металург (Лієпая, Латвія) - Васлуй (Румунія) 0:2 Цюріх (Швейцарія) - Штурм (Австрія) 1:1 Штутгарт (Німеччина) - Дьор (Угорщина) 2:1 Лех (Польща) - Грассхопперс (Швейцарія) 6:0 Слован (Чехія) - Жиліна (Словаччина) 1:2 ВІТ-Джорджія (Грузія) - Аустрія (Відень, Австрія) - матч відкладено Янг Бойз (Швейцарія) - Дебрецен (Угорщина) 4:1 Легія (Польща) - ФК Москва (Росія) 1:2 Любляна (Словенія) - Герта (Німеччина) 0:2 Судува (Литва) - Зальцбург (Австрія) 1:4 Юргорден (Швеція) - Русенборг (Норвегія) 2:1 Куїн оф Саут (Шотландія) - Норселлан (Данія) 1:2 Гент (Бельгія) - Калмар (Швеція) 2:1 Манчестер Сіті (Англія) - Мідт`юлланд (Данія) 0:1 Хонка (Фінляндія) - Вікінг (Норвегія) 0:0 Хака (Фінляндія) - Брондбю (Данія) 0:4 Стабек (Норвегія) - Ренн (Франція) 2:1 Копенгаген (Данія) - Ліллестрем (Норвегія) 3:1 Ельфсборг (Швеція) - Сент-Патрік (Ірландія) 2:2 Хафнарфьордур (Ісландія) - Астон Вілла (Англія) 1:2 Матчі у відповідь ігри пройдуть 26-28 серпня

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter