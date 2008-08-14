Результати матчів Кубка УЄФА
Дніпро не віддав свою перемогу, але попереду матч-відповідь
Закінчилися матчі другого відбіркового раунду Кубка УЄФА
Дніпро (Україна) - Беллінцона (Швейцарія) 3:2 (Калініченко 9, Назаренко 48, Корніленко 80 - Калу 64, Серметр 75 пен.)
Широкі Брієг (Боснія) - Бешикташ (Туреччина) 1:2
Брага (Португалія) - Зріньські (Боснія) 1:0
Борац (Сербія) - Локомотив (Софія, Болгарія) 1:0
Войводіна (Сербія) - Хапоель (Тель-Авів, Ізраїль) 0:0
Аріс (Греція) - Славен (Хорватія) 1:0
Літекс (Болгарія) - Хапоель (Кірьят-Шмона, Ізраїль) 0:0
Депортіво (Іспанія) - Хайдук (Хорватія) 0:0
АПОЕЛ (Кіпр) - Црвена Звезда (Сербія) 2:2
Влазнія (Албанія) - Наполі (Італія) 0:3
Маккабі (Нетанія, Ізраїль) - Чорно Море (Болгарія) 1:1
АЕК (Греція) - Омонія (Кіпр) 0:1
Металург (Лієпая, Латвія) - Васлуй (Румунія) 0:2
Цюріх (Швейцарія) - Штурм (Австрія) 1:1
Штутгарт (Німеччина) - Дьор (Угорщина) 2:1
Лех (Польща) - Грассхопперс (Швейцарія) 6:0
Слован (Чехія) - Жиліна (Словаччина) 1:2
ВІТ-Джорджія (Грузія) - Аустрія (Відень, Австрія) - матч відкладено
Янг Бойз (Швейцарія) - Дебрецен (Угорщина) 4:1
Легія (Польща) - ФК Москва (Росія) 1:2
Любляна (Словенія) - Герта (Німеччина) 0:2
Судува (Литва) - Зальцбург (Австрія) 1:4
Юргорден (Швеція) - Русенборг (Норвегія) 2:1
Куїн оф Саут (Шотландія) - Норселлан (Данія) 1:2
Гент (Бельгія) - Калмар (Швеція) 2:1
Манчестер Сіті (Англія) - Мідт`юлланд (Данія) 0:1
Хонка (Фінляндія) - Вікінг (Норвегія) 0:0
Хака (Фінляндія) - Брондбю (Данія) 0:4
Стабек (Норвегія) - Ренн (Франція) 2:1
Копенгаген (Данія) - Ліллестрем (Норвегія) 3:1
Ельфсборг (Швеція) - Сент-Патрік (Ірландія) 2:2
Хафнарфьордур (Ісландія) - Астон Вілла (Англія) 1:2
Матчі у відповідь ігри пройдуть 26-28 серпня