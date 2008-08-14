Результати матчів Кубка УЄФА

23:10, 14 серпня 2008
Спорт
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Дніпро не віддав свою перемогу, але попереду матч-відповідь

Закінчилися матчі другого відбіркового раунду Кубка УЄФА

Дніпро (Україна) - Беллінцона (Швейцарія) 3:2 (Калініченко 9, Назаренко 48, Корніленко 80 - Калу 64, Серметр 75 пен.)

Широкі Брієг (Боснія) - Бешикташ (Туреччина) 1:2

Брага (Португалія) - Зріньські (Боснія) 1:0

Борац (Сербія) - Локомотив (Софія, Болгарія) 1:0

Войводіна (Сербія) - Хапоель (Тель-Авів, Ізраїль) 0:0

Аріс (Греція) - Славен (Хорватія) 1:0

Літекс (Болгарія) - Хапоель (Кірьят-Шмона, Ізраїль) 0:0

Депортіво (Іспанія) - Хайдук (Хорватія) 0:0

АПОЕЛ (Кіпр) - Црвена Звезда (Сербія) 2:2

Влазнія (Албанія) - Наполі (Італія) 0:3

Маккабі (Нетанія, Ізраїль) - Чорно Море (Болгарія) 1:1

АЕК (Греція) - Омонія (Кіпр) 0:1

Металург (Лієпая, Латвія) - Васлуй (Румунія) 0:2

Цюріх (Швейцарія) - Штурм (Австрія) 1:1

Штутгарт (Німеччина) - Дьор (Угорщина) 2:1

Лех (Польща) - Грассхопперс (Швейцарія) 6:0

Слован (Чехія) - Жиліна (Словаччина) 1:2

ВІТ-Джорджія (Грузія) - Аустрія (Відень, Австрія) - матч відкладено

Янг Бойз (Швейцарія) - Дебрецен (Угорщина) 4:1

Легія (Польща) - ФК Москва (Росія) 1:2

Любляна (Словенія) - Герта (Німеччина) 0:2

Судува (Литва) - Зальцбург (Австрія) 1:4

Юргорден (Швеція) - Русенборг (Норвегія) 2:1

Куїн оф Саут (Шотландія) - Норселлан (Данія) 1:2

Гент (Бельгія) - Калмар (Швеція) 2:1

Манчестер Сіті (Англія) - Мідт`юлланд (Данія) 0:1

Хонка (Фінляндія) - Вікінг (Норвегія) 0:0

Хака (Фінляндія) - Брондбю (Данія) 0:4

Стабек (Норвегія) - Ренн (Франція) 2:1

Копенгаген (Данія) - Ліллестрем (Норвегія) 3:1

Ельфсборг (Швеція) - Сент-Патрік (Ірландія) 2:2

Хафнарфьордур (Ісландія) - Астон Вілла (Англія) 1:2

Матчі у відповідь ігри пройдуть 26-28 серпня

 

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