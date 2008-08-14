Підсумки шостого дня Олімпіади

Розіграні останні за сьогодні комплекти нагород Олімпійський ігор-2008 в Пекіні.

*** Кубинський борець греко-римського стилю Міхаїн Лопес, виступаючи в категорії до 120 кілограмів, виграв фінал у росіянина Хасана Бароєва. Бронзові нагороди виграли Юрій Патрікєєв з Вірменії і литовець Міндаугас Мізгайтіс.

*** Німецькі наїзниці виграли кінні змагання в командній виїздці. Срібні нагороди здобули спортсменки з Нідерландів, третє місце посіли данські наїзниці.

Золоті медалі у складі збірної Німеччини здобули Хайке Кеммер, Надін Каппельман і Ізабель Верт.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру

1. Китай має 35 медалей, за день +8 (22 золотих, 8 срібних, 5 бронзових; вчора було 17-5-5)

2. США - 34 +5 (10-9-15; 10-8-11)

3. Німеччина 12 +3 (7-2-3; 6-1-2)

4. Південна Корея - 16 +3 (6-7-3; 6-6-1)

5. Італія - 13 +2 (6-4-3; 4-4-3)

6. Австралія - 16 +4 (5-4-7; 4-2-6)

7. Японія - 11 +2 (5-3-3; 4-2-3)

8. Росія 14 +2 (3-8-3; 2-7-3)

9. Франція 15 +4 (2-7-6; 1-7-3)

10. Великобританія 7 (2-2-3) - без змін

11. Чехія 3 +1 (2-1-0; 2-0-0)

12. Грузія 3 (2-0-1) - б.з.

13. Куба 6 +3 (1-3-2; 0-2-1)

14-15. Нідерланди 7 +2 (1-2-4; 1-1-3)

14-15. КНДР 7 (1-2-4) - б.з.

16. Азербайджан 4 +1 (1-2-1; 1-2-0)

17. Румунія 4 (1-1-2) - б.и.

18-19. Монголія 2 +1 (1-1-0; 0-1-0) - б.з.

18-19. Словаччина 2 (1-1-0) - б.з.

20 . УКРАЇНА 5 +1 (1-0-4; 0-0-4)

21. Швейцарія 4 (1-0-3) - б.з.

22-23. Іспанія 2 (1-0-1) - б.з.

22-23. Фінляндія 2 (1-0-1) - б.з.

24-25. Індія 1 (1-0-0) - б.з.

24-25. Таїланд 1 (1-0-0) - б.з.

26. Угорщина 4 +1 (0-3-1; 0-2-1)

27. Зімбабве 3 (0-3-0) - б.з.

28. Казахстан 4 +2 (0-2-2; 0-1-1)

29. Швеція 3 +1 (0-2-1; 0-2-0)

По одному сріблу і одній бронзі - Алжір (+ срібло), Туреччина (+ бронза), Австрія, Киргизія (обидві - б.з.)

По одному сріблу - В`єтнам, Колумбія, Норвегія, Словенія (всі - б.з.)

Чотири бронзи - Вірменія (+1), Бразилія (+1)

По дві бронзи – Білорусія, Індонезія, Тайвань (всі - б.з.)

По одній бронзі - Литва (+1), Данія (+1), Аргентина, Болгарія, Єгипет, Мексика, Таджикистан, Того, Узбекистан, Хорватія (всі - б.з.)