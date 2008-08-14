Шведський спортсмен жбурнув олімпійську медаль на килим

Шведський борець Ара Абрахамян, який завоював бронзову нагороду у ваговій категорії до 84 кілограмів на Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні, відмовився прийняти медаль. На нагородженні Абрахамян демонстративно кинув нагороду на килим і пішов в підтрибунне приміщення, повідомляє "Ехо Москви".

33-річний спортсмен заявив, що відмовився прийняти нагороду на знак протесту проти рішення суддів присудити перемогу в півфінальному поєдинку італійцеві Андреа Мінгуцці, який у результаті став олімпійським чемпіоном.

За словами Абрахамяна, його поразка незаслужена. Борець заявив, що Міжнародна федерація боротьби (FILA) діє нечесно, про що свідчить спірне рішення суддів.

Спортсмен, вийшов на нагородження і поклав букет квітів на подіум, але потім розвернувся і пішов, додавши, що бронзова медаль його не цікавила. Абрахамян відзначив, що приїхав до Пекіна "за золотом".

Лента.ру