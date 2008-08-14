Перше золото Олімпіади здобувають Україна і Монголія, а 22-е Китай

Чергові медалі на Пекінській Олімпіаді розіграли фехтувальниці і дзюдоїсти

*** Фехтувальниці Ольга Харлан, Олена Хомрова, Ольга Жовнір і Галина Пундик здобули для збірної України перше золото Олімпіади-2008. У фіналі командних змагань серед шаблістів вони зустрічалися з командою Китаю і отримали перемогу з рахунком 45:44. Бронзові нагороди одержала команда шаблісток із США, здолавши француженок.

До фіналу українська команда потрапила, вигравши у США в півфіналі та у Росії в чвертьфіналі.

*** У фіналі змагань з дзюдо серед жінок у ваговій категорії до 78 кілограмів перемогу отримала китаянка Сюлі Ян (22-е золото китайської збірної). Сюлі Ян взяла гору на кубинською дзюдоїсткою Яленніс Кастільо. Бронзові медалі дісталися спортсменці з Південної Кореї Чон Єн Мі і французькій дзюдоїстці Стефані Поссаме.

*** Монгол Тувшинбаяр Найдан виграв змагання дзюдоїстів у ваговій категорії до 100 кілограмів. У фінальному поєдинку він отримав перемогу над Асхатом Житкєєвим з Казахстану. Бронзові медалі вибороли Мовлуд Міралієв з Азербайджану і голландець Хенк Грол.

*** Два комплекти нагород Олімпіади-2008 з веслувального слалому, які мали бути розіграні 14 серпня, будуть розіграні 15-го числа. Організатори перенесли змагання в дисциплінах каное-двійка у чоловіків і байдарка-одинока у жінок через сильний дощ у Пекіні

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру