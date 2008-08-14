Росія здобуває ще одне золото Олімпіади

Чергові медалі на Пекінській Олімпіаді розіграли борці, стрільці і стрільці з лука

*** Італійка К`яра Кайнеро виграла золоту медаль в змаганнях із стендової стрільби, посівши перше місце в жіночому скиті. У перестрілці за золото вона виявилася точнішою за німку Крістін Брінкер і американку Кімберлі Роуд. Срібну медаль здобула олімпійська чемпіонка Атланти-1996 і Афін-2004 в дабл-трапі Роуд. Брінкер дісталася бронза.

*** Китайська спортсменка Цзюаньцзюань Чжан у фіналі змагань із стрільби з лука в індивідуальному заліку виборола золоту медаль. Для збірної Китаю її нагорода стала 21-ю медаллю вищого гатунку. Друге місце посіла після тяжкої боротьби південнокорейська спортсменка Сун Юн Пак, яка лідирувала, але врешті поступилася єдиним очком. Бронза теж дісталася спортсменці з Південної Кореї Юн Ок Хі.

*** Боксер греко-римського стилю італієць Андреа Мінгуцці, виступаючи у вазі до 84 кілограмів, став олімпійським чемпіоном. У фіналі він переміг угорця Золтана Фодора. Бронзові медалі здобули турок Назмі Авлуджа і швед Ара Абрахамян.

*** Російський борець греко-римського стилю Асланбек Хуштов, виступаючи у ваговій категорії до 96 кілограмів, виборов золоту нагороду. У фіналі росіянин переміг німця Мірко Енгліха. Бронзові медалі виграли американець Адам Вілер і Ассет Мамбетов з Казахстану.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру