Американець Бріггз наполягає, що Кличко має битися з ним, а не з Маскаєвим

Американський боксер-важкоатлет Шеннон БРІГГЗ заявив, що об`єднувальний бій між чемпіоном WBC Олегом МАСКАЄВИМ (Росія) і чемпіоном IBF Володимиром КЛИЧКОМ (Україна) неможливий. За словами Ш.БРІГГЗА, у нього на руках є контракт на поєдинок з українським боксером, який має відбутися в Нью-Йорку 11 листопада, передає Лєнта.ру.

"Я одержав контракт з підписами обох сторін 10 серпня, а всі деталі угоди ми обговорили ще наприкінці червня", - розповів Ш.БРІГГЗ в інтерв`ю інтернет-виданню fightnews.com. За словами американця, менеджер КЛИЧКА-молодшого Шеллі ФІНКЕЛЬ гарантував йому, що бій відбудеться "на тисячу відсотків".

Услід за цим Ш.БРІГГЗ висловив подив з приводу того, що після нещодавньої перемоги О.МАСКАЄВА над чемпіоном WBC Хасимом РАХМАНОМ Ш.ФІНКЕЛЬ запропонував росіянину провести об`єднувальний бій у листопаді: "Спершу я не повірив у це, тому що завжди ставився з повагою і до Шеллі, і до братів КЛИЧКІВ. Не знаю, що й думати".

Відзначимо, що проти бою МАСКАЄВ - КЛИЧКО виступає також наставник російського боксера Віктор ВАЛЛЕ-молодший. На думку тренера, після важкого бою з Х.РАХМАНОМ, О.МАСКАЄВУ необхідно якийсь час відпочити від боксу. А якщо він планує битися з В.КЛИЧКОМ на початку листопада, то тренувальний збір треба починати найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня О.МАСКАЄВ, який називає себе "російським американцем", технічним нокаутом переміг колишнього чемпіона Х.РАХМАНА і завоював пояс за найпрестижнішою у світі професійного боксу версією.

О.МАСКАЄВ став другим після Віталія КЛИЧКА білим чемпіоном світу за версією WBC.

14 серпня менеджер Володимира КЛИЧКА Ш.ФІНКЕЛЬ заявив, що направив менеджерам нового чемпіона світу WBC О.МАСКАЄВА пропозицію про проведення об`єднувального поєдинку.

Водночас, на 11 листопада заплановано бій В.КЛИЧКА з американцем Ш.БРІГГЗОМ, однак цей поєдинок поки що не одержав офіційного статусу IBF. До того ж, менеджмент українця вважає, що слід віддати перевагу О.МАСКАЄВУ.