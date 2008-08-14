На Олімпіаді 6 нових чемпіонів

У першій половині 14 серпня в Пекіні розіграно 8 комплектів олімпійських медалей

*** Японський плавець Косуке Кітаджима став олімпійським чемпіоном на дистанції 200 метрів брасом. Для збірної Японії це золото стало вже п`ятим на Іграх в Пекіні. Срібну медаль здобув австралієць Брентон Рікард, а бронзову - француз Юке Дюбоск.

Кітаджима лідирував впродовж більшої частини дистанції і виграв золоту медаль з олімпійським рекордом - 2 хвилини, 7,64 секунди. Рікард відстав від олімпійського чемпіона більш ніж на секунду. Кітаджима здобув уже друге золото Ігор в Пекіні. Раніше він переміг на 100-метровці брасом.

*** Китайська плавчиня Лю Цзиге стала олімпійською чемпіонкою на дистанції 200 метрів баттерфляєм, встановивши світовий рекорд - 2 хвилини, 4,18 секунди. Друге місце посіла ще одна представниця Китаю Цзяо Люян, а бронзова медаль дісталася австралійці Джесіці Шіппер.

Шіппер лідирувала на першій половині дистанції, але далі Лю Цзиге значно додала і фінішувала з великою перевагою. Китаянка випередила свою співвітчизницю Цзяо Люян більш ніж на півсекунди.

*** Жіноча команда Австралії з плавання виграла олімпійську естафету 4х200 метрів вяльним стилем, встановивши новий світовий рекорд (7 хвилин, 44,31 секунди). Чемпіонками Ігор-2008 сталі Стефані Райс, Бронте Барратт, Кайлі Палмер і Лінда Маккензі. Срібло дісталося китаянкам, а бронза - американкам.

Австралійки захопили лідерство на другому етапі і виграли заплив з великою перевагою. Китаянки відстали від чемпіонок більш ніж на півтори секунди. Зазначмо, що світовий рекорд австралійки поліпшили на сім секунд.

*** Француз Ален Бернар виграв олімпійське золото в плаванні на дистанції 100 метрів вільним стилем. У фінальному запливі Бернар випередив свого головного конкурента австралійця Ітона Саллівана. Бронзові медалі одержать американець Джейсон Лезак і бразилець Сезар Сьело Фільо, які показали однаковий час.

Бернар і Салліван відірвалися від конкурентів ще до кінця першої половини дистанції, а на фініші француза і австралійця розділили 0,11 секунди. Результат Бернара - 47,21 секунди. Світовий рекорд, встановлений Салліваном 13 серпня в півфінальному запливі (47,05), побитий не був.

Для збірної Франції золото Бернара стала другим на Олімпіаді-2008

*** Китаянка Лі Ду стала олімпійською чемпіонкою в кульовій стрільбі з дрібнокаліберної гвинтівки з дистанції 50 метрів з трьох положень. Друге місце посіла спортсменка з Чехії Катерина Еммонс, а третє - кубинка Егліс Яйма Крус.

Лі Ду виграла змагання з результатом 690,3 бала, причому в кваліфікації вона повторила олімпійський рекорд (589 балів), а її підсумковий результат став новим рекордом Олімпіад.

*** Переможцем в абсолютній першості із спортивної гімнастики став китаєць Ян Вей, срібна медаль дісталася японцеві Кої Ічимурі, а бронзу виборов француз Бенуа Караноб.

Ян Вей виграв змагання з результатом 94,575 бала. Ічимура відстав від чемпіона на 2,6 бала, а Караноб - на 2,65 бала.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру