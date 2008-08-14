Сьогодні на Олімпіаді будуть розіграні 17 комплектів нагород

Починається 6-й день змагань

14 серпня на Олімпійських іграх в Пекіні будуть розіграно 17 комплектів нагород: 1. Плавання. Брас. 200 м. Чоловіки 2. Плавання. Батерфляй. 200 м. Жінки 3. Плавання. Вільний стиль. 100 м. Чоловіки 4. Плавання. Естафета. Вільний стиль. 4х200 м. Жінки 5. Спортивна гимнастика. Абсолютна першість. Чоловіки 6. Кульова стрільба. Дрібнокаліберна гвинтівка. Три позиції. 50 м. Жінки 7. Стендова стрільба. Скіт. Жінки 7. Стендова стрілянина. Скит. Жінки 8. Греко-римська боротьба. Вагова категорія до 84 кг 9. Греко-римська боротьба. Вагова категорія до 96 кг 10. Греко-римська боротьба. Вагова категорія до 120 кг 11. Дзюдо. Категорія до 78 кг. Жінки 12. Дзюдо. Категорія до 100 кг. Чоловіки 13. Каное-двійка. Слалом. Чоловіки 14. Байдарка-одиночка. Слалом. Жінки 15. Стрільба з лука. Особиста першість. Жінки 16. Фехтування. Шабля. Командні змагання. Жінки 17. Кінний спорт. Командна першість. Виїздка

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