У Пекіні вшанували українських призерів Олімпійських ігор

Сьогодні в «Українському домі» в Пекіні відбулась зустріч з українськими олімпійцями. Віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК, міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО та президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА привітали дзюдоїста Романа ГОНТЮКА, стрибунів у воду Іллю КВАШУ та Олексія ПРИГОРОВА, борця Армена ВАРДАНЯНА і важкоатлетку Наталю ДАВИДОВУ із завоюванням бронзових медалей Олімпіади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї, Ю.ПАВЛЕНКО передав привітання від Президента України Віктора ЮЩЕНКА та від прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, членів уряду. Міністр подякував призерам за їхні перемоги і наголосив, що ніхто не сумнівався в можливостях українських атлетів.

Ю.ПАВЛЕНКО запевнив, що після Олімпійських ігор Міністерством спільно з НОК буде проведено детальний аналіз, будуть враховані всі зауваження спортсменів з тим, щоб усунути максимум недоліків у підготовці до Ігор 2012 року в Лондоні.

Міністр побажав всім успіхів, віри у власні сили та незабутніх вражень, адже Олімпійські ігри - це не лише головні змагання в житті спортсмена, а й свято спорту планетарного масштабу.