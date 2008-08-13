Закінчився матч Шахтар - Динамо (Загреб)
21:53, 13 серпня 2008Спорт
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Є невеликий запас голів перед "відповіддю"
Закінчився матч третього раунду Ліги Чемпіонів УЄФА між донецьким Шахтарем і загребським (Хорватія) Динамо.
Шахтар - Динамо 2:0 (Срна 3, Жадсон 30).
Даріо Срна виконував штрафний справа - пробив, без розіграшів, прямо по воротах. 1:0
На 30-й хвилині захисники Динамо винесли м`яч зі штрафної, але Жадсон перехопив і точно пробив низом у кут. 2:0.
У другій половині зустрічі Шахтар домінував, але згаяв кілька моментів.
Матч у відповідь матч 27 серпня в Загребі.
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