Закінчився перший тайм у матчі Спартак – Динамо

Закінчився перший тайм у матчі третього раунду Ліги Чемпіонів УЄФА між московським Спартаком і київським Динамо.

Спартак - Динамо 1:2 (Баженов 4 - Бангура 27, Мілевський 44).

4 хвилина. Шовковський вибив м`яч від воріт, спартаківці одразу перехопили і довгим пасом повернули на кут штрафної. Баженов обробив м`яч, обіграв Несмачного і охайно пробив у дальню дев`ятку. 1:0.

27 хвилина. Захисник Спартака вирішив здалека повернути м`яч воротареві, удар зрізався, Бангура і Плетікоса одночасно кинулися до м`яча. На лінії штрафної динамівець був на частку секунди раніше і перекинув у порожні ворота. 1:1

44 хвилина.Бангура одержав пас у центрі штрафної, пробив, але Плетікоса зіграв добре. Першим на добивання встиг Мілевський і добив з гострого кута під руками воротаря. 1:2.

P.S. Другий тайм розпочався ще з одного голу. Бангуру вивели сам-на-сам на межі офсайду. 1:3.