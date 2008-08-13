Підсумки п'ятого дня Олімпіади

Розіграні останні за сьогодні комплекти нагород Олімпійський ігор-2008 у Пекіні.

*** Корейський важкоатлет Са Чже Хек виграв золото у ваговій категорії до 77 кілограмів. Срібну медаль здобув китаєць Лі Хунлі, бронзова нагорода дісталася вірменинові Геворгу Давтяну.

*** Німецький фехтувальник Бенжамін Філіп Кляйбрінк виграв золото в індивідуальному турнірі рапіристів. У фіналі німець узяв гору над японцем Юкі Ота, який одержить срібну нагороду. Бронзу виборов італієць Сальваторе Санцо, що переміг в поєдинку за третє місце китайця Цзюня Чжу.

*** Німецька фехтувальниця Брітта Хайдеманн виборола золоту медаль Ігор-2008, вигравши індивідуальний турнір шпажисток. У фіналі Хайдеманн узяла гору над румункою Аною-Марією Бранца. Бронзову нагороду здобула угорська шпажистка Ідіко Мінза-Небальд, яка перемогла в поєдинку за третє місце китаянку На Лі.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру

Китай має 27 медалей, за день +7 (17 золотих, 5 срібних, 5 бронзових; вчора було 13-3-4)

2. США - 29 +8 (10-8-11; 7-6-8)

3. Південна Корея - 13 +1 (6-6-1; 5-6-1)

4. Німеччина 9 +4 (6-1-2; 3-1-1)

5. Італія - 11 +2 (4-4-3; 3-4-2)

6. Австралія - 12 +2 (4-2-6; 3-2-5)

7. Японія - 9 +3 (4-2-3; 3-1-2)

8. Росія 12 +3 (2-7-3; 2-4-3)

9. Велика Британія 7 +2 (2-2-3; 2-1-2)

10. Грузія 3 +2 (2-0-1; 0-0-1)

11. Чехія 2 (2-0-0) - без змін

12. Франція 11 +2 (1-7-3; 0-7-2)

13. КНДР 7 (1-2-4) - б.и.

14. Азербайджан 3 (1-2-0) - б.и.

15. Нідерланди 5 +1 (1-1-3; 1-1-2)

16. Румунія 4 +2 (1-1-2; 1-0-1)

17. Словаччина 2 (1-1-0) - б.и.

18. Швейцарія 4 +3 (1-0-3; 0-0-1)

19-20. Іспанія 2 (1-0-1) - б.и.

19-20. Фінляндія 2 (1-0-1) - б.и.

21-22. Індія 1 (1-0-0) - б.и.

21-22. Таїланд 1 (1-0-0) - б.и.

Три срібла (сьогодні + одне) - у Зімбабве.

По два срібла і одній бронзі - Куба (+ срібло) та Угорщина (+ срібло і бронза).

Два срібла - Швеція (+ одне)

По одному сріблу і бронзі - Алжир (+ срібло), Австрія, Казахстан, Киргизія (+ срібло)

По одному сріблу - В`єтнам, Колумбія, Монголія (+1), Норвегія, Словенія (+1), Туреччина

Чотири бронзи - Україна (+3) Три бронзи - Вірменія (+1), Бразилія

По дві бронзи – Білорусь (+1), Індонезія, Тайвань.

По одній бронзі - Аргентина, Болгарія (+1), Єгипет (+1), Мексика, Таджикистан, Того, Узбекистан, Хорватія.