Підсумки п'ятого дня Олімпіади
Попереду Китай, США, Корея й Німеччина
Розіграні останні за сьогодні комплекти нагород Олімпійський ігор-2008 у Пекіні.
*** Корейський важкоатлет Са Чже Хек виграв золото у ваговій категорії до 77 кілограмів. Срібну медаль здобув китаєць Лі Хунлі, бронзова нагорода дісталася вірменинові Геворгу Давтяну.
*** Німецький фехтувальник Бенжамін Філіп Кляйбрінк виграв золото в індивідуальному турнірі рапіристів. У фіналі німець узяв гору над японцем Юкі Ота, який одержить срібну нагороду. Бронзу виборов італієць Сальваторе Санцо, що переміг в поєдинку за третє місце китайця Цзюня Чжу.
*** Німецька фехтувальниця Брітта Хайдеманн виборола золоту медаль Ігор-2008, вигравши індивідуальний турнір шпажисток. У фіналі Хайдеманн узяла гору над румункою Аною-Марією Бранца. Бронзову нагороду здобула угорська шпажистка Ідіко Мінза-Небальд, яка перемогла в поєдинку за третє місце китаянку На Лі.
За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру
Китай має 27 медалей, за день +7 (17 золотих, 5 срібних, 5 бронзових; вчора було 13-3-4)
2. США - 29 +8 (10-8-11; 7-6-8)
3. Південна Корея - 13 +1 (6-6-1; 5-6-1)
4. Німеччина 9 +4 (6-1-2; 3-1-1)
5. Італія - 11 +2 (4-4-3; 3-4-2)
6. Австралія - 12 +2 (4-2-6; 3-2-5)
7. Японія - 9 +3 (4-2-3; 3-1-2)
8. Росія 12 +3 (2-7-3; 2-4-3)
9. Велика Британія 7 +2 (2-2-3; 2-1-2)
10. Грузія 3 +2 (2-0-1; 0-0-1)
11. Чехія 2 (2-0-0) - без змін
12. Франція 11 +2 (1-7-3; 0-7-2)
13. КНДР 7 (1-2-4) - б.и.
14. Азербайджан 3 (1-2-0) - б.и.
15. Нідерланди 5 +1 (1-1-3; 1-1-2)
16. Румунія 4 +2 (1-1-2; 1-0-1)
17. Словаччина 2 (1-1-0) - б.и.
18. Швейцарія 4 +3 (1-0-3; 0-0-1)
19-20. Іспанія 2 (1-0-1) - б.и.
19-20. Фінляндія 2 (1-0-1) - б.и.
21-22. Індія 1 (1-0-0) - б.и.
21-22. Таїланд 1 (1-0-0) - б.и.
Три срібла (сьогодні + одне) - у Зімбабве.
По два срібла і одній бронзі - Куба (+ срібло) та Угорщина (+ срібло і бронза).
Два срібла - Швеція (+ одне)
По одному сріблу і бронзі - Алжир (+ срібло), Австрія, Казахстан, Киргизія (+ срібло)
По одному сріблу - В`єтнам, Колумбія, Монголія (+1), Норвегія, Словенія (+1), Туреччина
Чотири бронзи - Україна (+3)Три бронзи - Вірменія (+1), Бразилія
По дві бронзи – Білорусь (+1), Індонезія, Тайвань.
По одній бронзі - Аргентина, Болгарія (+1), Єгипет (+1), Мексика, Таджикистан, Того, Узбекистан, Хорватія.