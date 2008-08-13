Грузія отримує другу золоту медаль

14:55, 13 серпня 2008
Спорт
1994

Закінчилися сьогоднішні двобої в дзюдо

*** Японська дзюдоїстка Масає Уено виграла золоту медаль у ваговій категорії до 70 кілограмів. У фінальному поєдинку Уено здобула перемогу над кубинкою Анайсі Ернандес. Бронзові медалі вибороли американка Ронда Рузі і Едіт Бош з Нідерландів.

*** Грузинський спортсмен Іраклій Цирекідзе, виступаючий в змаганнях з дзюдо у ваговій категорії до 90 кілограмів, виборов золоту медаль. Срібним призером Олімпіади в Пекіні став борець з Алжиру Амар Бениклеф. Бронзові нагороди дісталися атлетові з Єгипту Месба Хешабу та швейцарцю Сергію Ашвандену.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру 

 

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