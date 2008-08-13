Грузія, Швейцарія і Франція одержують перші золоті медалі

На Олімпіаді-2008 збірні Грузії, Швейцарії та Франції одержали перші золоті медалі

*** Китаянка Лю Чуньхун здобула золоту медаль в змаганнях з важкої атлетики у ваговій категорії до 69 кілограмів. Срібну нагороду виграла Росіянка Оксана Сливенко. Бронзову медаль - українська спортсменка Наталія Давидова.

У фіналі Лю Чуньхун за сумою двох вправ показала результат 277 кілограмів, встановивши новий світовий рекорд. Також китаянка встановила світовий рекорд у ривку, взявши вагу 128 кілограмів.

*** Швейцарський велогонщик Фабіан Канчеллара виграв золоту медаль Олімпіади в Пекіні в гонці з роздільним стартом у велошосе. Це золото стало для збірної Швейцарії першою на Іграх-2008. Срібну медаль здобув швед Густав Ларссен, а бронза дісталася представникові США Леві Ліпхеймеру.

Канчеллара виграв гонку з результатом 1 година, 2 хвилини, 11,43 секунди. Час Ларссона виявився гіршим на 33 секунди, а Ліпхеймер програв чемпіонові хвилину і 9 секунд.

*** Француз Стів Гено виграв золоту медаль в змаганнях з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 66 кілограмів на Олімпіаді-2008. Це перше золото Франції на Іграх у Пекіні. У фіналі Гено отримав перемогу над киргизьким спортсменом Канатбеком Бегалієвим. Срібло Бегалієва стало вищим досягненням Киргизії в історії Олімпійських ігор. Бронзові нагороди здобули українець Армен Варданян і Михайло Семенов з Білорусі.

*** Грузин Манучар Квіркелія виграв золоту медаль в змаганнях з греко-римської боротьбі у ваговій категорії до 74 кілограмів. Це золото стало для Грузії першим на Іграх в Пекіні. У фіналі Квіркелія отримав перемогу над Чан Юнсяном з Китаю. Бронзові медалі здобули болгарин Явор Янакієв і француз Крістоф Гено, брат Стіва Гено, який сьогодні виграв золоту медаль у вазі до 66 кілограмів.

*** Сьогодні залишилося розіграти ще п`ять комплектів медалей: у змаганнях з дзюдо (серед жінок у вазі до 70 кілограмів і серед чоловіків у вазі до 90 кілограмів), з важкої атлетики (серед чоловіків у вазі до 77 кілограмів), а також у фехтуванні (серед рапіристів і шпажисток).

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру