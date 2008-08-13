Україна в Пекіні виборола четверту «бронзу»
12:54, 13 серпня 2008Спорт
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Греко-римська боротьба у категорії до 66 кг
Армен ВАРДАНЯН на Олімпіаді в Пекіні здобув четверту бронзову медаль для України, повідомляє Національний олімпійський комітет України.
У вирішальній зустрічі за бронзу український борець з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 66 кг зумів побороти болгарина. Для А.ВАРДАНЯНА це другі Олімпійські ігри, у Афінах у 2004 році він став 5-м.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА привітав спортсмена і його тренера з нагородою.
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