Україна в Пекіні виборола четверту «бронзу»

Армен ВАРДАНЯН на Олімпіаді в Пекіні здобув четверту бронзову медаль для України, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

У вирішальній зустрічі за бронзу український борець з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 66 кг зумів побороти болгарина. Для А.ВАРДАНЯНА це другі Олімпійські ігри, у Афінах у 2004 році він став 5-м.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА привітав спортсмена і його тренера з нагородою.