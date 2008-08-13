На Олімпіаді 8 нових чемпіонів

У першій половині 12 серпня в Пекіні розіграно 8 комплектів олімпійських медалей

*** Італійська плавчиха Федеріка Пеллегріні стала олімпійською чемпіонкою, вигравши заплив на 200 метрів вільним стилем. Пеллегріні встановила новий світовий рекорд (1 хвилина, 54,82 секунди). Срібну медаль здобула Сара Ісакович із Словенії, а бронза дісталася китаянці Цзяїн Пан. Пеллегріні поліпшила свій же світовий рекорд на 63 сотих секунди.

*** Американський плавець Майкл Фелпс здобув золоту медаль Олімпіади-2008 на дистанції 200 метрів баттерфляем. Це олімпійське золото стало для Фелпса четвертим на Іграх в Пекіні і десятим в кар`єрі. Срібна медаль дісталася угорцеві Ласло Чеху, а бронзова - японцеві Такеші Матсуде.

Фелпс виграв 200-метровку баттерфляєм з новим світовим рекордом - 1 хвилина, 52,03 секунди. Американський плавець поліпшив попереднє досягнення, яке належало йому ж, на шість сотих секунди.

Таким чином, Фелпс став найтитулованішим спортсменом в історії Олімпіад: раніше жодному атлетові не вдавалося виграти десять золотих медалей. По дев`ять вищих нагород на Олімпійських іграх завойовували фінський легкоатлет Пааво Нурмі, американський легкоатлет Карл Льюїс, американський плавець Марк Спітц і радянська гімнастка Лариса Латиніна.

*** Австралійська плавчиня Стафані Райс виборола золоту медаль Ігор-2008 на дистанції 200 метрів комплексним плаванням. Райс виграла заплив, встановивши новий світовий рекорд (2 хвилини, 08,45 секунди). Друге місце посла спортсменка із Зімбабве Кірсті Ковентрі, а бронза дісталася американці Наталі Коглін. Австралійка поліпшила світовий рекорд, який належав їй же, на 47 сотих секунди.

*** Чемпіоном в естафеті 4х200 метрів вільним стилем стала команда США, у складі якої плив той-таки же Майкл Фелпс. Російські плавці виграли срібну медаль, а бронзові медалі дісталися австралійцям. Американці перемогли в цьому запливі з світовим рекордом - 6 хвилин, 58,56 секунди.

Олімпійськими чемпіонами стали Майкл Фелпс, Райан Лохте, Рікки Беренс і Пітер Вандеркай. Таким чином Фелпс виграв вже п`яту золоту медаль Ігор-2008 і 11-е олімпійське золото в кар`єрі.

*** Китаянка Ін Чень стала олімпійською чемпіонкою в стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 25 метрів. Ін Чень виграла турнір з результатом 793,4 бала, випередивши представницю Монголії Гундегмаа Отряд та німкеню Міхбаяр Доржсурен. Отряд завоювала срібну медаль, а Доржсурен - бронзову.

*** Золоті нагороди у спортивній гімнастиці в командних змаганнях дісталися китаянкам, друге місце посіли американки, а третіми стали гімнастки з Румунії. Збірна Китаю впевнено виграла турнір з результатом 189,90 бала. Американки набрали 186,525 бала, а румунки - 181,525.

*** Американська велогонщиця Крістін Армстронг здобула золоту медаль Олімпіади-2008 в гонці з роздільного старту. Друге місце зайняла представниця Великої Британії Ема Пулі, а бронзу виграла Карін Тюріг з Швейцарії. Армстронг виграла гонку з результатом 34 хвилини, 51,72 секунди. Пулі відстала від чемпіонки на 24 секунди, а Тюріг - на 59 секунд.

*** Золото в синхронних стрибках у воду з триметрового трампліну дісталося китайській парі Ван Фен / Цинь Кай. Росіяни Дмитро Саутін і Юрій Кунаков виграли срібні медалі. Бронзові нагороди здобули українці Олег Кваша і Олексій Пригоров.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру