Американець став найкращим олімпійцем всіх часів (фото)
09:09, 13 серпня 2008Спорт
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11 золотих нагород
|Майкл Фелпс. Фото Rеuters
Таким чином М.ФЕЛПС став найтитулованішим спортсменом в історії Олімпійських ігор. Тепер в його персональній скарбничці 11 золотих нагород.
По дев`ять вищих нагород на Олімпійських іграх здобували фінський легкоатлет Пааво Нурмі, американський легкоатлет Карл Льюїс, американський плавець Марк Спітц і радянська гімнастка Лариса Латиніна.
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