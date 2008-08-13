Американець став найкращим олімпійцем всіх часів (фото)

Впродовж ранку 13 серпня на Олімпіаді в Пекіні американець Майкл ФЕЛПС виграв заплив на 200 метрів баттерфляєм, встановив черговий світовий рекорд (1 хвилина 52,03 секунди), а також виграв у складі команди заплив в естафеті 4х200 метрів вільним стилем.

Таким чином М.ФЕЛПС став найтитулованішим спортсменом в історії Олімпійських ігор. Тепер в його персональній скарбничці 11 золотих нагород.

По дев`ять вищих нагород на Олімпійських іграх здобували фінський легкоатлет Пааво Нурмі, американський легкоатлет Карл Льюїс, американський плавець Марк Спітц і радянська гімнастка Лариса Латиніна.