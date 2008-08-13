Сьогодні на Олімпіаді будуть розіграні 17 комплектів нагород
Починається 5 день змагань
13 серпня на Олімпійських іграх в Пекіні будуть розіграні 17 комплектів нагород:
1. Плавання. 200 м вільним стилем (жінки)
2. Плавання. 200 м баттерфляем (чоловіки)
3. Плавання. 200 м комплексне (жінки)
4. Плавання. Естафета 4х200 м вільним стилем (чоловіки)
5-6. Шосейні велогонки з роздільним стартом (жінки і чоловіки).
7. Важка атлетика. Жінки у ваговій категорії до 69 кг
8. Важка атлетика. Чоловіки у ваговій категорії до 77 кг
9-10. Греко-римська боротьба. Вагові категорії до 66 кг і до 74 кг
11. Дзюдо. Жінки у ваговій категорії до 70 кг
12. Дзюдо. Чоловіки у ваговій категорії до 90 кг
13-14. Фехтування на рапірах (чоловіки і жінки)
15 . Спортивна гімнастика, командна першість (жінки).
16. Синхронні стрибки з 3-метрового трампліну (чоловіки).
17. Кульова стрільба з пістолета з 25 м (жінки).