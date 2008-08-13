Сьогодні на Олімпіаді будуть розіграні 17 комплектів нагород

01:51, 13 серпня 2008
Спорт
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Починається 5 день змагань

13 серпня на Олімпійських іграх в Пекіні  будуть розіграні 17 комплектів нагород:

1. Плавання. 200 м вільним стилем (жінки)

2. Плавання. 200 м баттерфляем (чоловіки)

3. Плавання. 200 м комплексне (жінки)

4. Плавання. Естафета 4х200 м вільним стилем (чоловіки)

5-6. Шосейні велогонки  з роздільним стартом (жінки і чоловіки).

7. Важка атлетика. Жінки  у ваговій категорії до 69 кг

8. Важка атлетика. Чоловіки у ваговій категорії до 77 кг

9-10. Греко-римська боротьба. Вагові категорії до 66 кг і до 74 кг

11. Дзюдо. Жінки у ваговій категорії до 70 кг

12. Дзюдо. Чоловіки у ваговій категорії до 90 кг

13-14. Фехтування на рапірах (чоловіки і жінки)

15 . Спортивна гімнастика, командна першість (жінки).

16. Синхронні стрибки з 3-метрового трампліну (чоловіки).

17. Кульова стрільба з пістолета з 25 м (жінки).

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