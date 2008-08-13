Сьогодні на Олімпіаді будуть розіграні 17 комплектів нагород

Починається 5 день змагань

13 серпня на Олімпійських іграх в Пекіні будуть розіграні 17 комплектів нагород: 1. Плавання. 200 м вільним стилем (жінки) 2. Плавання. 200 м баттерфляем (чоловіки) 3. Плавання. 200 м комплексне (жінки) 4. Плавання. Естафета 4х200 м вільним стилем (чоловіки) 5-6. Шосейні велогонки з роздільним стартом (жінки і чоловіки). 7. Важка атлетика. Жінки у ваговій категорії до 69 кг 8. Важка атлетика. Чоловіки у ваговій категорії до 77 кг 9-10. Греко-римська боротьба. Вагові категорії до 66 кг і до 74 кг 11. Дзюдо. Жінки у ваговій категорії до 70 кг 12. Дзюдо. Чоловіки у ваговій категорії до 90 кг 13-14. Фехтування на рапірах (чоловіки і жінки) 15 . Спортивна гімнастика, командна першість (жінки). 16. Синхронні стрибки з 3-метрового трампліну (чоловіки). 17. Кульова стрільба з пістолета з 25 м (жінки).

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