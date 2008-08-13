Зіграно один матч у Лізі Чемпіонів УЄФА
Першими зустрілися Фіорентіна і Славія
Відбувся перший з матчів третього відбіркового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА.
"Фіорентіна" (Італія) - "Славія" (Чехія) 2:0
Нагадаємо, що на 13 серпня призначені матчі:
"Анортосіс" (Кіпр) - "Олімпіакос" (Греція)
"Гімараеш" (Португалія) - "Базель" (Швейцарія)
"Шахтар" (Україна) - "Динамо" Загреб (Хорватія)
"Шальке-04" (Німеччина) - "Атлетіко" (Іспанія)
"Ольборг" (Данія) - "Каунас" (Литва)
"Барселона" (Іспанія) - "Вісла" (Польща)
"Левськи" (Болгарія) - БАТЕ (Білорусь)
"Стандард" (Бельгія) - "Ліверпуль" (Англія)
"Партизан" (Сербія) - "Фенербахче" (Туреччина)
"Твенте" (Голландія) - "Арсенал" (Англія)
"Спартак" Москва (Росія) - "Динамо" Київ (Україна)
"Ювентус" (Італія) - "Артмедіа" (Словаччина)
"Бранн" (Норвегія) - "Олімпік" (Франція)
"Галатасарай" (Туреччина) - "Стяуа" (Румунія)
"Панатінаїкос" (Греція) - "Спарта" (Чехія)
У третьому кваліфікаційному раунді переможці другого раунду грають з:
- чемпіонами країн, що займають 11-16 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА (Шахтар, Стандард, Славія Прага, Галатасарай, Олімпіакос Пірей, Левскі);
- "срібними" командами країн, що займають 7-9 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА (Стяуа, Твенте, Спартак Москва);
- "бронзовими" командами країн, що займають 1-6 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА (Барселона, Арсенал, Ювентус, Марсель, Шальке 04, Віторія Гімараеш)
- та командами, що посіли 4-ті місця в чемпіонатах країн, які стоять на 1-3 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА (Атлетіко Мадрид, Ліверпуль, Фіорентіна).