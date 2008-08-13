Зіграно один матч у Лізі Чемпіонів УЄФА

00:03, 13 серпня 2008
Спорт
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Першими зустрілися Фіорентіна і Славія

Відбувся перший з матчів третього відбіркового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА.

"Фіорентіна" (Італія) - "Славія" (Чехія) 2:0

Нагадаємо, що на 13 серпня  призначені матчі:

"Анортосіс" (Кіпр) - "Олімпіакос" (Греція)

"Гімараеш" (Португалія) - "Базель" (Швейцарія)

"Шахтар" (Україна) - "Динамо" Загреб (Хорватія)

"Шальке-04" (Німеччина) - "Атлетіко" (Іспанія)

"Ольборг" (Данія) - "Каунас" (Литва)

"Барселона" (Іспанія)  - "Вісла" (Польща)

"Левськи" (Болгарія)  - БАТЕ (Білорусь)

"Стандард" (Бельгія) - "Ліверпуль" (Англія)

"Партизан" (Сербія) - "Фенербахче" (Туреччина)

"Твенте" (Голландія) - "Арсенал" (Англія)

"Спартак" Москва (Росія) - "Динамо" Київ (Україна)

"Ювентус" (Італія) - "Артмедіа" (Словаччина)

"Бранн" (Норвегія) - "Олімпік" (Франція)

"Галатасарай" (Туреччина) - "Стяуа" (Румунія)

"Панатінаїкос" (Греція) - "Спарта" (Чехія)

У третьому кваліфікаційному раунді переможці другого раунду грають з:

- чемпіонами країн, що займають 11-16 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА (Шахтар, Стандард, Славія Прага, Галатасарай, Олімпіакос Пірей, Левскі);

- "срібними" командами країн, що займають 7-9 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА (Стяуа, Твенте, Спартак Москва);

- "бронзовими" командами країн, що займають 1-6 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА (Барселона, Арсенал, Ювентус, Марсель, Шальке 04, Віторія Гімараеш)

- та командами, що посіли 4-ті місця в чемпіонатах країн, які стоять на 1-3 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА (Атлетіко Мадрид, Ліверпуль, Фіорентіна).

 

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