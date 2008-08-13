Зіграно один матч у Лізі Чемпіонів УЄФА

Першими зустрілися Фіорентіна і Славія

Відбувся перший з матчів третього відбіркового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА. "Фіорентіна" (Італія) - "Славія" (Чехія) 2:0 Нагадаємо, що на 13 серпня призначені матчі: "Анортосіс" (Кіпр) - "Олімпіакос" (Греція) "Гімараеш" (Португалія) - "Базель" (Швейцарія) "Шахтар" (Україна) - "Динамо" Загреб (Хорватія) "Шальке-04" (Німеччина) - "Атлетіко" (Іспанія) "Ольборг" (Данія) - "Каунас" (Литва) "Барселона" (Іспанія) - "Вісла" (Польща) "Левськи" (Болгарія) - БАТЕ (Білорусь) "Стандард" (Бельгія) - "Ліверпуль" (Англія) "Партизан" (Сербія) - "Фенербахче" (Туреччина) "Твенте" (Голландія) - "Арсенал" (Англія) "Спартак" Москва (Росія) - "Динамо" Київ (Україна) "Ювентус" (Італія) - "Артмедіа" (Словаччина) "Бранн" (Норвегія) - "Олімпік" (Франція) "Галатасарай" (Туреччина) - "Стяуа" (Румунія) "Панатінаїкос" (Греція) - "Спарта" (Чехія) У третьому кваліфікаційному раунді переможці другого раунду грають з: - чемпіонами країн, що займають 11-16 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА (Шахтар, Стандард, Славія Прага, Галатасарай, Олімпіакос Пірей, Левскі); - "срібними" командами країн, що займають 7-9 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА (Стяуа, Твенте, Спартак Москва); - "бронзовими" командами країн, що займають 1-6 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА (Барселона, Арсенал, Ювентус, Марсель, Шальке 04, Віторія Гімараеш) - та командами, що посіли 4-ті місця в чемпіонатах країн, які стоять на 1-3 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА (Атлетіко Мадрид, Ліверпуль, Фіорентіна).

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