Підсумки четвертого дня Олімпіади

Розіграні останні на сьогодні комплекти нагород Олімпійський ігор-2008 в Пекіні.

*** Золоту медаль у змаганнях дзюдоїстів у ваговій категорії до 81 кілограма виграв німець Оле Бішоф. У фіналі Бішофу поступився Кім Чже Бом з Південної Кореї. Українець Роман Гонтюк виграв бронзову медаль, в поєдинку за бронзу він отримав перемогу над Нямху Дамдинсуреном з Монголії. Другу бронзову нагороду здобув бразилець Тіаго Каміло.

*** Японська дзюдоїстка Аюмі Танімото виборола золоту медаль у ваговій категорії до 63 кілограмів. У фіналі Танімото отримала перемогу над француженкою Люсі Декосс. Бронзові медалі дісталися голландській спортсменці Елізабет Віллебурдс і Ок Ім Вон з КНДР.

*** Китайський спортсмен Мань Чжун виграв золоту медаль в особистих змаганнях шаблістів. У фінальному поєдинку він отримав перемогу над французом Ніколя Лопе. Бронзова нагорода дісталася румунському шаблістові Міхаю Ковалю. У поєдинку за третє місце він здобув перемогу над французом Жюльеном Пійе.

*** Китайський важкоатлет Хуей Ляо, виступаючи у ваговій категорії до 69 кілограмів, виборов золоту медаль Ігор-2008. Його нагорода стала тринадцятим олімпійським золотом збірної Китаю. Срібну медаль виграв французький спортсмен Венселя Дабая-Тьєнче. Третє місце посів важкоатлет з Вірменії Тигран Геворг Мартиросян.

*** Німецька команда виграла золото Олімпіади-2008 в командних змаганнях з кінного спорту, в конкурі. Чемпіонами стали Петер Томсен, Франк Остхольт, Андреас Дібовські, Інгрід Клімке і Хинріх Ромайке. Срібні медалі дісталися австралійцям, а бронзові - команді Великобританії.

*** Німецький наїзник Хінріх Ромайке став олімпійським чемпіоном в змаганнях з кінного спорту в індивідуальному конкурі. Срібну медаль здобула американка Джина Майлс, а бронза дісталася Крістині Кук з Великобританії. 45-річний Ромайке, виступаючи на коні на кличку Маріус, виграв змагання, набравши 54,20 бала штрафу. Майлс набрала 56,10 бала, а Кук - 57,40 бала.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру

Таким чином, до кінця четвертого дня змагань в неофіційному командному заліку:

У Китаю 20 медалей (13 золотих, три срібних, чотири бронзових)

2. США - 21 (7-6-8)

3. Південна Корея - 12 (5-6-1)

4. Італія - 9 (3-4-2)

5. Австралія - 10 (3-2-5)

6. Японія - 6 (3-1-2)

7. Німеччина 5 (3-1-1)

8. Росія 9 (2-4-3)

9. Великобританія 5 (2-1-2)

10. Чехія 2 (2-0-0)

11. КНДР 7 (1-2-4)

12. Азербайджан 3 (1-2-0)

13. Нідерланди 4 (1-1-2)

14. Словаччина 2 (1-1-0)

15-17. Іспанія 2 (1-0-1)

15-17. Фінляндія 2 (1-0-1)

15-17. Румунія 2 (1-0-1)

18-19. Індія 1 (1-0-0)

18-19. Таїланд 1 (1-0-0)

20. Франція 9 (0-7-2)

Два срібла - у Зімбабве.

По одному сріблу і одній бронзі - у Австрії, Куби, Казахстану

По одному сріблу - в Угорщини, В`єтнаму, Колумбії, Норвегії, Туреччини, Швеції.

Три бронзи - у Бразилії

По дві бронзи - Вірменія, Індонезія, Тайвань.

По одній бронзі - в Алжіру, Аргентини, Белорусі, Грузії, Киргизії, Мексики, Таджикистану, Того, Узбекистану, УКРАЇНИ, Хорватії, Швейцарії.