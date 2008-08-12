Через поєдинок українського та китайського боксерів постраждав рефері
Українець все одно не задоволений
|Олександр Ключко і Кін Ху
Вчорашній бій Олександра Ключка з китайським боксером Ху Кінгом визвав неоднозначну оцінку української команди. Нагадаємо, що бій завершився з рахунком 8:10 на користь китайського боксера.
«З китайцем я зустрічався ще на чемпіонаті світу-2007 в Чикаго і досить легко виграв. Повторив це б і цього разу, але судді не дали», – так прокоментував Олександр Ключко після завершення бою.
Про явну «допомогу» суддів Ху Кінгу підтвердили і тренери, тому рішення про подання протесту не заставило себе довго чекати.
Головний тренер з боксу Дмитро Сосновський не задоволений прийнятим рішення і так прокоментував його: «Ми і досі вважаємо, що необ’єктивність дій рефері не лише вплинуло на хід поєдинку, адже Олександр мав перевагу по всім пунктам, але і на подальшу долю хлопця. З відео видно, що під час поєдинку у ринзі не давалося жодного зауваження ні як нашому спортсмену, ні як супернику».