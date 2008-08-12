Перша медаль у олімпійської команди України

Роман Гонтюк - бронза в дзюдо

Роман Гонтюк в поєдинку за третє місце в турнірі p дзюдо (вага до 81 кг) переміг монгольського спортсмена і став бронзовим призером Олімпіади-2008. Роман Гонтюк в поєдинку за третє місце в турнірі p дзюдо (вага до 81 кг) переміг монгольського спортсмена і став бронзовим призером Олімпіади-2008.

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