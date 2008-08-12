Росія, КНДР, Словаччина й Німеччина одержують перше золото на Олімпіаді

На Олімпіаді-2008 збірні Росії, КНДР і Словаччині здобули перші золоті медалі

*** Збірна Росії виграла першу золоту медаль Олімпіади-2008. У змаганнях з греко-римської боротьбі в категорії до 55 кілограмів росіянин Назир Манкієв виборов золоту олімпійську медаль Ігор-2008. Суперником російського борця був Ровшан Байрамов з Айзербайджану, який став срібним призером. Бронзові медалі виграли спортсмени з Південної Кореї й Вірменії.

*** Важкоатлетка з КНДР Хен Сік Пак принесла своїй країні першу золоту медаль, вигравши змагання у ваговій категорії до 63 кілограмів. Срібло здобула казахська спортсменка Ірина Некрасова, бронза дісталася представниці Тайваню Ін Чи Люй.

*** Словацький спортсмен Міхал Мартікан виграв золоту медаль Олімпіади в веслувальному слаломі в змаганні каноїстів-одиночників. Друге місце посів представник Великобританії Девід Флоренс, а бронза дісталася австралійцеві Робіну Беллу. Мартікан закінчив змагання з результатом 176,5 балу. Флоренс відстав від чемпіона майже на два бали, а Белл - майже на чотири.

*** Німецький спортсмен Александр Грімм виграв золоту медаль Олімпіади-2008 в дисципліні слалом на байдарці-одиночці. Він випередив француза Фабьєна Лефевра, якому дісталася срібна медаль, і тоголезця Бенджамфна Букпеті, який одержав бронзу. Грімм виграв змагання з результатом 171,70 бала. Лефевр відстав від чемпіона на 1,6 бала, а Букпеті - на 1,75 бала.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру