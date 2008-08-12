США і Китай виграли на Олімпіаді ще по одному золоту

На Олімпіаді-2008 розіграно ще два комплекти нагород

*** Китаянки Сінь Ван і Жолінь Чень виграли золоті медалі в змаганнях із синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки. Друге місце посів австралійський дует Брайоні Коул / Мелісса Ву. Бронзові нагороди дісталися представницям Мексики Паоло Еспінозі й Тетяні Ортіс.

Це золото стало для Китаю 11-м на Олімпіаді-2008.

*** Американець Волтон Еллер виборов золоту медаль Олімпіади-2008 у стендовій стрільбі в дисципліні дабл-трап. Еллер виграв змагання з результатом 190 балів. Друге місце посів італієць Франческо д`Аньєлло (187 балів), а бронзова медаль дісталася китайцеві Біньюаню Ху (184 бали).

Для збірної США золота медаль Еллера стала сьомою на Олімпіаді-2008

*** До кінця дня будуть розіграні ще 11 комплектів нагород: у греко-римській боротьбі (2), в дзюдо (2), важкій атлетиці (2), в веслувальному слаломі (2 - байдарки-одиночки і каное-одиночки чоловічі), в кінному спорті - (2 - командне і особисте трибор`я, конкур) і у фехтуванні на шаблях у чоловіків (1).

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру

http://olympic2008.lenta.ru/news