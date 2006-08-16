Загиблий на Алтаї альпініст був з Харкова

Загиблий на Алтаї під час спроби сходження на одну з гірських вершин український альпініст був з Харкова.

Про це повідомляє харківське інформагентство “Медіа-порт”.

Зокрема, за даними інформагентства, його журналістам сьогодні вдень вдалося зв’язатися з МНС Росії, де повідомили, що з 12 харків’ян, які здійснювали сходження на один з льодовиків Алтаю, “один загинув, інший - поранений”.

Прес-секретар Управління МНС Республіки Алтай Кулер ТАКАЧАКОВ розповів, що туристична група з Харкова, яка вирішила зійти на льодовик “Лівий Маашей” в Кош-Агачському районі, не зареєструвалася в російському МНС. Більше того, сказав він, “ми про їхнє існування навіть не підозрювали, навіть не знали про них, вони не застрахувалися в жодній із страхових компаній”.

За словами К.ТАКАЧАКОВА, група з 12 українських альпіністів потрапила під снігову лавину в районі перевалу “Надєжда” ще в понеділок, 14 серпня, але тільки сьогодні вранці один з туристів зміг зійти з льодовика і зателефонувати рятувальникам. Прес-секретар повідомив, що на час дзвінка з Харкова загін рятувальників вирушив до місця події, але в якому стані поранений і решта альпіністів, невідомо. Коли харків’ян знімуть з льодовика, в МНС РФ сказати не змогли, оскільки район, в якому вони знаходяться, розташований дуже далеко, на вертольоті туди летіти кілька годин.

Водночас у Харківському обласному клубі альпіністів, де кореспондент УНІАН намагався з’ясувати імена альпіністів та інші обставини події, відповіли, що у ці дні клуб не споряджав своєї експедиції на Алтай, і, можливо, там перебувають туристи з Харкова, які не є членами ХКА.