На Олімпіаді 6 нових чемпіонів

У першій половині 12 серпня в Пекіні розіграно 6 комплектів олімпійських медалей

*** У запливі 100 метрів на спині золото виграла Наталі Коглін із США, срібло - Кірсті Ковентрі (Зімбабве), а бронзу - американка Маргарет Хольцер. У Наталі Коглін це третє олімпійське золото в кар`єрі.

*** Австралійська плавчиня Лейсел Джонс стала чемпіонкою Олімпіади на дистанції 100 метрів брасом. Срібну медаль здобула американка Ребека Соні, а бронза дісталася Мірні Юкич з Австрії.

*** Американський плавець Майкл Фелпс виборов третю золоту медаль на Олімпіаді-2008. 12 серпня Фелпс виграв заплив на 200 метрів вільним стилем, встановивши новий світовий рекорд (1 хвилина, 42,96 секунди). Друге місце посів Тай Хван Пак (Південна Корея), а третім став Пітер Вандеркай із США.

Фелпс захопив лідерство з перших метрів дистанції і врешті випередив Тай Хван Пака майже на дві секунди. Щодо світового рекорду, то американець поліпшив це досягнення майже на секунду.

Нагадаємо, що 9 серпня Фелпс став чемпіоном Олімпіади-2008 в запливі на 400 метрів комплексним плаванням, а 10 серпня виграв золото у складі естафетної команди США на дистанції 4х100 метрів вільним стилем. Перед Іграми в Пекіні Майкл Фелпс поставив собі завдання перевершити досягнення свого співвітчизника Марка Спітца (сім золотих нагород на Олімпіаді-1972).

*** Золото в запливі на 100 метрів на спині виграв американець Аарон Пірсол, а срібло - ще один плавець із США Метт Гріверс. Російський плавець Аркадій Вятчанін і австралієць Хейден Стокел показали однаковий час (53,18 сік), обидва плавці одержать бронзові нагороди

Олімпійський чемпіон Пірсол виграв заплив з новим світовим рекордом (52,54 секунди), поліпшивши своє ж досягнення на 35 сотих секунди. Це олімпійське золото стало для американця вже четвертим у кар`єрі.

*** Гімнасти олімпійської збірної Китаю здобули золоту медаль Ігор-2008 в командному турнірі. Сума балів олімпійських чемпіонів склала 286,125. Другі - гімнасти з Японії, а треті - з США. Олімпійськими чемпіонами у складі збірної Китаю стали Ібін Чень, Сюй Хуан, Сяопень Лі, Цюнь Сяо, Вей Юан і Кай Цзоу.

*** Чемпіоном в стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 50 метрів став Чжин Йон О з Південної Кореї, срібло виборов Кім Йон Су (КНДР), а бронзу - китаєць Цзунлян Тань.

*** До кінця дня будуть розіграні ще 13 комплектів нагород: у стендовій стрільбі (1), в греко-римській боротьбі (2), в дзюдо (2), важкій атлетиці (2), в веслувальному слаломі (2 - байдарки-одиночки і каное-одиночки чоловічі), в кінному спорті - (2 - командне і особисте трибор`я, конкур), стрибках у воду (1 - синхронні з вишки 10 м серед жінок) і у фехтуванні на шаблях у чоловіків (1).

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру