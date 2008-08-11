Екологи просять Платіні не допустити знищення київської природи

Національний екологічний центр України звернувся до керівника УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ з проханням не допустити знищення київської природи в процесі підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у Національному екологічному центрі України.

У зверненні до М.ПЛАТІНІ перелічено загрозливі для довкілля будівельні проекти, приурочені до Євро-2012. Члени НЕЦУ закликають керівництво УЄФА заборонити Україні знищувати природу в ході підготовки країни до фінальної частини Євро-2012.

На думку екологів, лише М.ПЛАТІНІ зараз має адміністративний ресурс, яким можна заборонити незаконні будівництва.

Фахівці НЕЦУ зазначають, що підготовка до Євро-2012 в Україні порушує декілька міжнародних природоохоронних конвенцій. Вони наголошують, що значну частину нових споруд, фан-зон і навіть новий стадіон в Києві планують розмістити на місці зелених зон, більшість яких повинні знаходитись під охороною.

“Захисту цих територій вимагають міжнародні угоди, ратифіковані Україною. Натомість Україна не лише не приділяє достатньо уваги їхній охороні, а й збирається цілковито знищити значну їхню частину”, - заявив голова Національного екоцентру Ігор СІРЕНКО.

За його словами, у “чорний список” потрапляють Труханів острів, парк Дружби народів, зелені зони навколо Національного виставкового центру тощо.

“Загалом задля Євро-2012 київська влада планує пожертвувати понад 250 гектарами паркових зон. Будівництва порушать і національне законодавство України”, зазначають екологи.