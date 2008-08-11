Підсумки третього дня Олімпіади

Розіграні останні за сьогодні комплекти нагород Олімпійський ігор-2008 у Пекіні.

*** Китайський важкоатлет Сянсян Чжан, виступаючи у ваговій категорії до 62 кілограмів, виграв золоту медаль. Для китайської команди це золото стало вже дев`ятим, і вона зміцнила лідерство в загальнокомандному заліку. Срібло здобув колумбієць Дієго Саласар, а бронзу - індонезієць Тріятно.

Сянсян Чжан виграв змагання з результатом 319 кілограмів (143 в ривку і 176 в поштовху). Саласар у сумі двох вправ набрав 305 кілограмів, а Тріянто - 198.

*** Італійська рапіристка Марія Валентина Веццалі виборола золоту медаль Олімпіади-2008. У фіналі вона отримала перемогу над фехтувальницею з Кореї Хюн Хі Нам з рахунком 6:5. Третє місце посіла співвітчизниця Веццалі Маргеретта Грандбассі, яка в поєдинку за третє місце перемогла ще одну італійку Джованну Трілліні з рахунком 15:12.

Марія Валентина Веццалі виграла золоту медаль Олімпіади утретє в своїй спортивній кар`єрі. У 2004 році в Афінах фехтувальниця зайняла перше місце в індивідуальних змаганнях рапіристок. У 2000 році в Сіднеї італійка у складі команди італійських рапіристок вона також завоювала золоту олімпійську медаль.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру

Таким чином, до кінця третього дня змагань в неофіційному командному заліку:

Китай має 14 медалей (дев`ять золотих, три срібних, дві бронзових)

2. Південна Корея - 8 (4-4-0)

3. США - 12 (3-4-5)

4. Італія - 8 (3-3-2)

5. Австралія - 5 (2-0-3)

6. Японія - 4 (2-0-2)

7. Великобританія 3 (2-0-1)

8. Чехія 2 (2-0-0)

9. Нідерланди 3 (1-1-1)

10-11. Іспанія 2 (1-0-1)

10-11. Фінляндія 2 (1-0-1)

11-14. Азербайджан 1 (1-0-0)

11-14. Індія 1 (1-0-0)

11-14. Румунія 1 (1-0-0)

11-14. Таїланд 1 (1-0-0)

15. Росія 6 (0-4-2)

16. Франція 5 (0-3-2)

17. КНДР 4 (0-1-3)

18-19. Німеччина 2 (0-1-1)

18-19. Куба 2 (0-1-1)

По одному сріблу - в Австрії, Угорщини, В`єтнаму, Зімбабве, Колумбії, Норвегії, Словаччини, Туреччини, Швеції.

По дві бронзи - у Бразилії та Індонезії.

По одній бронзі - в Алжиру, Белорусі, Грузії, Таджикистану, Тайваню, Узбекистану, Хорватії, Швейцарії.