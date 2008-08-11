На Олімпіаді розіграні медалі в дзюдо

На Олімпійських іграх в Пекіні розіграно обидва сьогоднішні комплекти медалей в дзюдо.

*** Італійка Джулія Кінтавалле виграла золоту медаль в змаганні з дзюдо серед жінок у ваговій категорії до 57 кілограмів. У фіналі Кінтавалле здобула перемогу над представницею Нідерландів Деборою Гравенстін. Бронзові медалі отримали бразилійка Кетлін Квадрос і китаянка Сюй Янь.

Бронза Квадрос стала для Бразилії першою нагородою на Іграх-2008.

*** Азербайджанський дзюдоїст Ельнур Маммадли приніс своїй країні першу золоту медаль на Олімпійських іграх 2008 року. У фіналі змагань серед чоловіків у ваговій категорії до 73 кілограмів Маммадли здолав корейця Він Кичуна.

Бронзові нагороди завоювали таджик Расул Бокієв і бразилієць Леандро Гільєро.

За матеріалами олімпійського проекта Ленты.ру