На Олімпіаді 3 нових чемпіона

На Олімпійських іграх в Пекіні розіграно ще три комплекти медалей.

*** Фінська спортсменка Сату Макела-Нуммела здобула золоту медаль у змаганнях із стендової стрільби (трап) серед жінок. Це золото стало для Фінляндії першим на Олімпіаді-2008. У фіналі Макела-Нуммела встановила олімпійський рекорд, зробивши 21 точний постріл.

Друге місце посіла представниця Словаччини Сюзана Стефечекова. У перестрілці за бронзу американка Корі Когделл виявилася точнішою за японку Юкі Накаямі, литовку Дайну Гудзиневічюте і представницю Казахстану Олену Стручаєву.

*** Лін Ює і Лян Хо з КНР принесли своїй збірній ще одну золоту нагороду, цього разу в змаганнях із синхронних стрибків у воду серед чоловіків. Друге місце посіли німці Патрік Хаусдінг і Саша Кляйн. Російський дует Гліб Гальперин / Дмитро Доброскок виграв бронзові медалі.

*** Китайська важкоатлетка Янін Чень, виступаючи у ваговій категорії до 58 кілограмів, здобула золоту медаль. Янін Чень в сумі двох спроб узяла 244 кілограми, встановивши олімпійський рекорд. Росіянка Марина Шаїнова завершила змагання другою з результатом 227 кілограмів. Бронзова медаль дісталася О Єн Ає з Північної Кореї (226).

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру