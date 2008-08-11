На Олімпіаді 5 нових чемпіонів

У першій половині 11 серпня в Пекіні розіграно 5 комплектів олімпійських медалей

*** Австралійські плавчині Лісбет Тріккетт і Джесіка Шіппер виграли дві медалі Олімпіади-2008 (золото і бронзу відповідно) в запливі на сто метрів баттерфляем. Срібна нагорода дісталася представниці США Крістін Магнусон. Тріккетт захопила лідерство з перших метрів дистанції і виграла заплив з результатом 56,73 секунди.

*** Японський плавець Косуке Китаджіма став олімпійським чемпіоном на дистанції 100 метрів брасом, встановивши новий світовий рекорд (58,91 секунди). Друге місце посів норвежець Александр Дале Оен, а третім став француз Юке Дюбоск.

Після 50 метрів дистанції Китаджіма йшов на третьому місці, але в другій половині запливу значно додав і впевнено виграв. Японець поліпшив світовий рекорд, що належав американцеві Брендану Хансену, на 0,22 секунди. Крім того, Китаджіма вперше в історії плавання проплив 100-метровку брасом швидше 59 секунд.

*** Британські плавчині виграли золоту і бронзову медалі Ігор-2008 на дистанції 400 метрів вільним стилем. Першою стала Ребекка Едлінгтон, а третьою - Джоанн Джексон. Американка Кеті Хофф, лідирувавши протягом більшої частини запливу, поступилася Едлінгтон на останніх метрах і залишилася другою.

За сто метрів до фінішу Едлінгтон була ще п`ятою, але на двох останніх відрізках дистанції (по 50 метрів) зуміла випередити всіх конкуренток. Її результат - 4 хвилини, 3,22 секунди.

*** Збірна США з плавання виграла чоловічу естафету 4х100 метрів вільним стилем на Іграх-2008, встановивши новий світовий рекорд (3 хвилини, 8,24 секунди). Одним з чемпіонів став Майкл Фелпс - тепер у нього дві золоті медалі. Друге місце посіли французи, які поступилися американцям на останніх метрах дистанції. Бронза дісталася австралійським плавцям.

Після першого етапу естафети лідерство захопила команда Австралії, причому Імон Салліван встановив світовий рекорд на дистанції 100 метрів (47,24 секунди). Майкл Фелпс передав естафету, бувши другим. Перед останнім (четвертим) етапом на перше місце вийшли французи. Проте на завершальному відрізку плавець збірної США Джейсон Лезак зміг відіграти у Алена Бернара більш ніж півсекунди.

*** Олімпійським чемпіоном у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів став стрілець з Індії Абхінав Біндра. Він виграв змагання з результатом 700,5 бала. Другим став китаєць Цинань Чжу, який відстав від чемпіона на 0,8 очка. Бронзова медаль дісталася фіннові Хенрі Хаккінену (699,4 бала).

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру