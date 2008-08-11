Українські лучники вийшли в півфінал Олімпіади
09:48, 11 серпня 2008Спорт
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Чоловіча команда переграла тайваньців
Чоловіча команда України зі стрільби з лука в командних змаганнях переграла сьогодні лідерів світового командного рейтингу команду Тайваню і вийшла в півфінал, повідомляє Наш Спорт.
Українці перемогли з рахунком 214:211 і тепер зустрінуться з командою Італії.
У другому півфіналі боротьбу ведуть команди Кореї і Китаю.
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