Тимощук і Ребров відзначилися в розгромному матчі

Казанський "Рубін" отримав перемогу над пітерським "Зенітом" в 17-му турі чемпіонату Росії з футболу. На своєму полі "Рубін" виграв з рахунком 4:1. Дубль зробив Олександр Бухаров, по голу забили Сергій Ребров і Андрій Кобенко. У складі "Зеніта" з пенальті відзначився Анатолій Тимощук.

На 64-ій хвилині на заміну замість Івіци Крижанаца вийшов новачок "Зеніта" француз Себастьян Пюйгреньє. Захисник провів на полі всього 13 хвилин. На 77-ій хвилині зустрічі Пюйгреньє був видалений за порушення правив проти Бухарова. Пітерці закінчували матч удесятьох – в доданий час червону картку одержав Тимощук. Крім того, за непристойний жест на адресу судді Максима Лаюшкіна з тренерської лави був видалений наставник "Зеніта" Дік Адвокат.

Результати решти матчів неділі:

"Динамо" - "Амкар" - 1:0

"Сатурн" - "ЦСКА" - 0:4

"Спартак-Нальчик" - "Терек" - 2:0

Після перемоги над "Зенітом" "Рубін" має 33 очки, і він повернувся на перший рядок в турнірній таблиці. На другому місці московське "Динамо" з 31 очком. "Зеніт" займає восьме місце з 22 очками (після 16 матчів).

Лента.ру