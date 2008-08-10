У матчі за Суперкубок Англії Портсмут не забив три пенальті
19:40, 10 серпня 2008Спорт
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А Манчестер - забив
Закінчився матч за Суперкубок Англії між чинним чемпіоном країни і володарем Кубка.
Манчестер Юнайтед - Портсмут 0:0 в основний час, 3:1 по пенальті.
МЮ створив багато гольових моментів, але воротар Портсмута Девід Джеймс грав натхненно. Завдяки йому Портсмут зміг дотягнути до післяматчевих пенальті. Але Діарра і Джонсон пробили мимо воріт, а Мвуемба влучив у ногу воротареві. Одного доброго удару Дефо було замало проти трьох безпомилкових пенальті манкуніанців (Тевес, Гіггз, Каррік).
Отже, МЮ додає до своїх трофеїв Суперкубок.
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