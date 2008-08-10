У матчі за Суперкубок Англії Портсмут не забив три пенальті

Закінчився матч за Суперкубок Англії між чинним чемпіоном країни і володарем Кубка.

Манчестер Юнайтед - Портсмут 0:0 в основний час, 3:1 по пенальті.

МЮ створив багато гольових моментів, але воротар Портсмута Девід Джеймс грав натхненно. Завдяки йому Портсмут зміг дотягнути до післяматчевих пенальті. Але Діарра і Джонсон пробили мимо воріт, а Мвуемба влучив у ногу воротареві. Одного доброго удару Дефо було замало проти трьох безпомилкових пенальті манкуніанців (Тевес, Гіггз, Каррік).

Отже, МЮ додає до своїх трофеїв Суперкубок.