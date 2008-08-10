Підсумок другого дня Олімпіади

Розіграно останні на сьогдні комплекти нагород Олімпійський ігор-2008 у Пекіні.

*** У змаганнях з дзюдо серед чоловіків у ваговій категорії до 66 кілограмів золоту олімпійську медаль здобув японець Масато Учисіба. Друге місце посів французький дзюдоїст Бенжамен Дарбеле. Після одного з прийомів Учисіби француз попросив зупинити поєдинок.

Бронзові медалі виграли Пак Чол Мін з КНДР і Йорданіс Аренсібіа з Куби.

*** Китайський важкоатлет Цинцюань Лун, який виступає у ваговій категорії до 56 кілограмів, став чемпіоном Олімпіади-2008. Для збірної Китаю це золото стало шостим на Іграх в Пекіні, і вона зміцнила лідерство в командному заліку. Друге місце посів в`єтнамець Хон Ан Тун, а третє – Еко Юлі Іраван з Індонезії.

*** Італійський шпажист Маттео Тальяріол приніс своїй країні першу золоту медаль Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні. У фіналі Тальяріол здобув перемогу над французом Фабрісом Жанні. Бронзову медаль здобув іспанець Хосе Луїс Абахо.

У півфіналі Тальяріол отримав перемогу над Абахо, а Жанні виграв у угорця Габора Боцко, який потім поступився іспанському фехтувальникові в поєдинку за бронзу.

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Таким чином, наприкінці другого дня змагань в неофіційному командному заліку Китай має вісім медалей (шість золотих і два срібло), у Південної Кореї - п`ять (три золота і два срібла), у США - вісім (відповідно, 2-2-4).

У Чехії – два золота, у Італії - 1-2-1, у Японії - 1-0-2, у Голландії, Іспанії і Австралії - по 1-0-1. По одному золоту - у Румунії, Таїланду, Великобританії.

0-3-1 - у Росії, 0-2-1 – у Франції, 0-1-2 – у КНДР, 0-1-1 - у Куби. По одному сріблу - у Австрії, Туреччини, Угорщини, В`єтнаму, Зімбабве, Швеції.

По одній бронзі мають Алжир, Аргентина, Білорусь, Німеччина, Грузія, Індонезія, Тайвань, Узбекистан, Хорватія, Швейцарія.