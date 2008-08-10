Ще по золотій медалі приносять Китаю і Кореї жінки

Збірна Кореї виграла золоту медаль в командних змаганнях із стрільби з лука серед жінок. У фіналі кореянки перемогли збірну Китаю. Завдяки цьому успіхові Південна Корея з трьома золотими нагородами вийшла на другу позицію в загальнокомандному медальному заліку.

Бронзові нагороди в стрільбі з лука дісталися француженкам, які в матчі за третє місце отримали перемогу над представницями Великобританії.

Зазначмо, в 1/4 фіналу проти італійок збірна Кореї набрала 231 очко, встановивши світовий рекорд.

*** Сянь Дунмей з Китаю виграла золоту медаль в змаганнях з дзюдо серед жінок у ваговій категорії до 52 кілограмів. У фіналі китаянка отримала перемогу над Ан Кум Ає з КНДР. Бронзові медалі завоювали Сорая Хаддад з Алжіру і представниця Японії Місато Накамура.

Таким чином, у неофіційному командному заліку Китай має сім медалей (п`ять золотих і два срібло), Південна Корея - три золота і два срібла, США - вісім (відповідно, 2-2-4).

У Чехії – два золота, у Голландії й Австралії - золото і бронза.

По одному золоту - в Іспанії, Румунії, Таїланду, Великобританії. Три срібла і бронза - у Росії, два срібла і бронза – в Італії, срібло і бронза – у КНДР.

По одному сріблу - у Австрії, Куби, Туреччини, Угорщини, Зімбабве, Швеції.

Дві бронзи – у Японії. По одній бронзі - в Алжиру, Аргентини, Білорусі, Німеччини, Грузії, Тайваню, Узбекистану, Франції, Хорватії, Швейцарії.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру