Прапаваді Джароенраттанатаракун стала олімпійською чемпіонкою (фото)

Важкоатлетка з Таїланду Прапаваді Джароенраттанатаракун, виступаюча у ваговій категорії до 53 кілограмів, виграла золоту медаль Олімпіади-2008. Друге місце посіла Юн Чжин Хі з Південної Кореї, а бронзова медаль дісталася спортсменці з Білорусі Настасії Новіковій.

24-річна Джароенраттанатаракун виграла змагання з результатом 221 кілограм (130 кілограмів у ривку і 126 у поштовху). У останній спробі (вже в ранзі олімпійської чемпіонки) спортсменка з Таїланду спробувала встановити світовий рекорд, але зазнала невдачі.

*** Британська велогонщиця Ніколь Кук здобула золоту медаль у груповій шосейній гонці. Друге місце посіла представниця Швеції Ема Йоханссон, бронзова нагорода дісталася італійці Тетяні Гудерцо.

Велику частину дистанції спортсменкам довелося долати під сильним дощем. На мокрій дорозі сталося кілька падінь.

25-річна валлійка Кук - одна з кращих велогонщиць світу. У 2003 і 2006 роках вона ставала чемпіонкою світу в шосейних гонках, а на ЧС-2007 посіла друге місце.

За матеріалами олімпійського проекта Ленты.ру

Фото AP і Reutres