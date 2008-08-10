Українки на Олімпіаді посіли 7-е місце у синхронних стрибках у воду

На Олімпіаді в Пекіні українки Марія ВОЛОЩЕНКО і Ганна ПИСЬМЕНСЬКА посіли сьоме місце у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного Олімпійського комітету, боротьба на цих змаганнях була дуже запеклою, оскільки усі суперники, які увійшли до вісімки найкращих дуетів, майже не поступалися у класі один одному.

Але найсильнішими виявився дует з Австралії, «срібло» здобули росіяни, «бронзу» – німкені.