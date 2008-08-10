Українки на Олімпіаді посіли 7-е місце у синхронних стрибках у воду
11:54, 10 серпня 2008Спорт
961
Повідомляє прес-служба НОК
На Олімпіаді в Пекіні українки Марія ВОЛОЩЕНКО і Ганна ПИСЬМЕНСЬКА посіли сьоме місце у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліну.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного Олімпійського комітету, боротьба на цих змаганнях була дуже запеклою, оскільки усі суперники, які увійшли до вісімки найкращих дуетів, майже не поступалися у класі один одному.
Але найсильнішими виявився дует з Австралії, «срібло» здобули росіяни, «бронзу» – німкені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter