Українки на Олімпіаді посіли 7-е місце у синхронних стрибках у воду

11:54, 10 серпня 2008
Спорт
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Повідомляє прес-служба НОК

На Олімпіаді в Пекіні українки Марія ВОЛОЩЕНКО і Ганна ПИСЬМЕНСЬКА посіли сьоме місце у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного Олімпійського комітету, боротьба на цих змаганнях була дуже запеклою, оскільки усі суперники, які увійшли до вісімки найкращих дуетів, майже не поступалися у класі один одному.

Але найсильнішими виявився дует з Австралії, «срібло» здобули росіяни, «бронзу» – німкені.

 

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