Розіграні ще 5 комплектів медалей Олімпіади

Американець Майкл Фелпс виграв золоту медаль на Олімпіаді-2008, здобувши перемогу на дистанції 400 метрів комплексним плаванням і встановивши світовий рекорд. Для американської команди це золото стало другим на Іграх в Пекіні.

Фелпс лідирував впродовж більшої частини дистанції і показав час 4 хвилини, 3,84 секунди, поліпшивши світовий рекорд одразу на півтори секунди. Друге місце посів угорець Ласло Чех, а третім став американець Райан Лохте.

*** Південнокорейський плавець Тай Хван Пак задобув золоту медаль на дистанції 400 метрів комплексним плаванням. Друге місце зайняв китаєць Лин Чжан, а третім став американець Ларсен Єнсен.

Тай Хван Пак зміг створити значний відрив від суперників і на останньому 50-метровому відрізку дистанції утримав перевагу. Кореєць показав час 3 хвилини, 41,86 секунди. Лин Чжан відстав від чемпіона більш ніж на півсекунди, а Єнсен програв корейцеві майже секунду.

*** Австралійська плавчиня Стефані Райс стала олімпійською чемпіонкою Ігор у Пекіні на дистанції 400 метрів комплексним плаванням. Це золото стало для збірної Австралії першим на Олімпіаді-2008. Друге місце зайняла спортсменка із Зімбабве Кірсті Ковентрі, а бронза дісталася американці Кеті Хофф. Час переможниці, яка встановила новий світовий рекорд, 4 хвилини, 29,45 секунди.

*** Збірна Голландії з плавання здобула золоту медаль Олімпіади-2008 в жіночій естафеті 4х400 метрів вільним стилем. Це золото стало для голландської команди першим на Іграх в Пекіні. Срібні медалі дісталися плавчиням із США, а бронзові нагороди виграла збірна Австралії.

Голландські плавчині предолели дистанцію за 3 хвилини, 33,76 секунди, встановивши новий олімпійський рекорд. Володарками золотих медалей стали Інге Деккер, Рамоні Кромовіджоджо, Фенке Хемськерк і Марлен Фелдхус.

*** Китаянка Веньцзюнь Гоу виграла золоту медаль Олімпіади-2008 в стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції десять метрів. Срібло здобула росіянка Наталія Падеріна, а бронза дісталася Ніно Салуквадзе з Грузії.

У фінальному раунді Веньцзюнь Гоу набрала 102,3 бала, а її сумарний результат (492,3 бала) став новим олімпійським рекордом. Падеріна набрала 289,1 очка. Результат Салуквадзе - 487,4 бала.

Таким чином, в неофіційному командному заліку Китай має чотири медалі (три золоті і срібло), США - вісім (відповідно, 2-2-4), Південна Корея - два золота і срібло, Голландія - золото і бронзу. По одному золоту - у Чехії, Іспанії, Румунії, Голландії, Австралії, два срібла - у Росії, по одному сріблу - в Австрії, Італії, Куби, Туреччини, Угорщини, Зімбабве, по одній бронзі - в Аргентини, КНДР, Грузії, Тайваню, Узбекистану, Хорватії, Швейцарії, Японії.

За матеріаламиолімпійського проекта Ленты.ру таЯndex