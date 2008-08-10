Блохін вперше виграв «удома»
05:38, 10 серпня 2008Спорт
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Результати матчів 17-ого туру російської прем`єр-ліги
У важкому поєдинку з Томью команда Олега Блохіна здобула першу домашню перемогу в сезоні.
2:1 – важлива перемога Москви в боротьбі за виживання. На цей раз команда Блохіна, відмінно провівши початок матчу, ледве відбилася в кінці гри, виносячи м`яч подалі від своєї штрафної, повідомляє Football.ua.
Результати інших матчів 17-ого туру російської футбольної прем`єр-ліги:
Спартак - Хімкі - 1:1
Крылья Совєтов - Локомотив - 2:0
Шинник - Луч-Енергія - 1:2
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