Блохін вперше виграв «удома»

У важкому поєдинку з Томью команда Олега Блохіна здобула першу домашню перемогу в сезоні.

2:1 – важлива перемога Москви в боротьбі за виживання. На цей раз команда Блохіна, відмінно провівши початок матчу, ледве відбилася в кінці гри, виносячи м`яч подалі від своєї штрафної, повідомляє Football.ua.

Результати інших матчів 17-ого туру російської футбольної прем`єр-ліги:

Спартак - Хімкі - 1:1

Крылья Совєтов - Локомотив - 2:0

Шинник - Луч-Енергія - 1:2