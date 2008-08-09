Саакашвілі: грузинським спортсменам краще залишатись у Пекіні
22:29, 09 серпня 2008Спорт
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Уряд Грузії ухвалив залишити олімпійську збірну країни на змаганнях в Пекіні.
Як заявив представник НОК Грузії Горгі Чанішвілі, президент Грузії Михайло Саакашвілі надіслав спортсменам повідомлення, в якому зазначено, що для країни буде краще, якщо вони залишаться на Олімпійських іграх.
Г.Чанішвілі додав, що при необхідності члени грузинської збірної повинні бути готові у будь-який момент покинути змагання, передає Associated Press.
Раніше з`явилася інформація, що олімпійська збірна Грузії може покинути Пекін у зв`язку з подіями в Південній Осетії. У Національному олімпійському комітеті (НОК) країни повідомили, що остаточне рішення з даного питання прийме президент країни Михайло Саакашвілі.
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